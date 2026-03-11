Anna van der Weerden se stává novou co-CEO TopMonks

Česká softwarová firma TopMonks má nové vedení. Do pozice co-CEO nastupuje Anna van der Weerden, která za dva roky jako COO otočila firmu z pětimilionové ztráty do zisku. Společně se zakladatelem Jiřím Fabiánem povede strategii zaměřenou na zpřístupnění nástrojů pro cenotvorbu malým a středním firmám.
Anna van der Weerden má za sebou více než 15 let právní praxe s mezinárodním prvkem a zkušenosti s budováním byznysu v různých odvětvích. Do TopMonks nastoupila na konci roku 2023 jako COO s cílem nastavit nové směřování firmy po covidovém propadu trhu. Restrukturalizovala týmy, změnila brand, přenastavila obchodní model a dostala tak TopMonks z pětimilionové ztráty do černých čísel. Společnost dnes implementuje řešení pro cenotvorbu klientům po celém světě a pracuje s daty o objemu desítek milionů transakcí měsíčně.
„Za poslední dva roky jsem strávila stovky hodin s managementem firem a viděla jsem výzvy v oblasti cenotvorby napříč odvětvími ve výrobních firmách, obalovém průmyslu i automotive. Díky tomu jsem se nastavování cen naučila přímo v terénu řešením reálných byznysových problémů. Z pozice co-CEO dál povedu TopMonks k tomu, abychom si zachovali svobodný a tvůrčí způsob práce a zároveň v oblasti cenotvorby uplatnili nejnovější poznatky a technologie,“ říká Anna van der Weerden, co-CEO TopMonks.
Společně s Jiřím Fabiánem, který společnost před 15 lety založil, nyní vede strategii směřující k rovnováze mezi službami a produktovým byznysem. „Anna přinesla do TopMonks vzácnou kombinaci schopností. Právní myšlení jí dává strukturu, zkušenosti s budováním byznysu, praktický přístup a umí se rychle orientovat v nových doménách. Připravila nás na vstup na trh s vlastními produkty. Chceme teď nabídnout nástroje pro cenotvorbu firmám, které přerostly Excel, ale nemají rozpočet na komplexní software pro nastavování cen, a zároveň pokračovat v implementacích pro globální korporace,“ doplňuje Jiří Fabián, zakladatel a co-CEO TopMonks.
Z implementátora Pricefx k vlastním produktům
TopMonks prošli celou cestu vývoje technologií pro cenotvorbu. Tým začínal pod jménem JetMinds už v roce 2007 s implementacemi Vendavo, kterému firmu JetMinds později prodali. V roce 2011 založili TopMonks a zároveň jako spoluzakladatelé programovali SAAS software Pricefx. Od té doby realizovali desítky implementací pro korporace v odvětvích od logistiky přes automotive až po chemický průmysl. V projektech kombinují technické know-how jako systémovou architekturu, AI a práci s velkými objemy dat s porozuměním strategickým otázkám cenotvorby.
Nyní firma uvádí na trh vlastní portfolio produktů pod názvem MonkSuite se zaměřením na cenotvorbu a práci s daty. ScrapeMonk získává konkurenční data, TidyMonk je čistí, MatchMonk páruje produkty a PriceMonk na jejich základě pomáhá nastavit ceny. Nástroje cílí na firmy s obratem 5 až 50 milionů dolarů a mají jim nabídnout řešení, která dosud byla dostupná pouze v rámci rozsáhlých konzultačních projektů za vyšší miliony korun.
„Firmy si dnes zaslouží víc než pricing v Excelu, zvlášť když už spravují desítky tabulek, které je třeba neustále aktualizovat. Denně vídáme společnosti s obratem desítek milionů, které tápou v nastavení cen a potřebují něco mezi Excelem a robustním enterprise řešením. MonkSuite stavíme proto, abychom přinesli profesionální nástroje tam, kde jsou potřeba a kde na ně dosud firmy nedosáhly. To je přesně ta změna, kterou nyní trh potřebuje,“ uzavírá van der Weerden.