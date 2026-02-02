Zadavatelé a značky
WPP Media představuje strategické posily. Přicházejí experti Josef Martinkovič a Pavel Ctibor

WPP Media posiluje vedení v České republice. Do týmu přicházejí manažeři Josef Martinkovič jako Growth & Innovation Director a Pavel Ctibor jako Growth & Strategy Director. WPP Media tímto krokem dál posiluje svoje ambice přinášet klientům obchodní výsledky skrze propojení lidí, dat a technologií.

Josef Martinkovič do WPP Media přináší pohled ze tří různých světů: hluboké pochopení byznysu klienta díky působení v innogy, datovou excelenci z O2 a praktickou zkušenost s implementací AI projektů, které mají reálný dopad na byznys, z Penta Hospitals. Pro klienty WPP Media se stává partnerem, který výzvy vidí komplexně – z pohledu byznysu, dat i technologických inovací.

Pavel Ctibor přebírá odpovědnost za rozvoj strategických služeb. Do týmu přichází z komunikační skupiny Publicis Groupe. Dlouhodobě se věnuje attention planningu, propojování médií a digitálních disciplín, měření a vyhodnocování dopadu kampaní. V poslední době pak také gamingu. Jeho hlavní úkol v WPP media bude na základě reálných dat a s pomocí unikátních technologií, včetně WPP Open, připravovat komplexní strategie, které jsou kreativní, funkční a přímo navázané na obchodní cíle klientů.

„Věřím, že skutečný úspěch stojí na spojení tří věcí: talentovaných lidech, smysluplné práci s daty a technologiích. Přesně v tomto duchu u nás už teď pracuje tým více než 300 skvělých odborníků,“ říká Veronika Burešová, CEO WPP Media. „Jednou z největších výzev je zavést AI do jejich každodenní praxe. A proto k nám přicházejí Josef a Pavel. Svou expertízou a čerstvým pohledem pomohou celému týmu, aby naše technologické možnosti přetavil v reálné klientské výsledky ještě rychleji,“ dodává.

