Téměř všichni influenceři zmizí, nahradí je syntetické osobnosti

  • Exkluzivně v časopise


V marketingu se pohybuje již čtvrt století. Nyní Pavel Hacker působí jako spolumajitel evropské pobočky jihoafrické výzkumné agentury murmur Intelligence.

Sémantická analýza v éře umělé inteligence nabývá jako nástroj pro marketingové agentury, zadavatele a výzkumníky na ceně. Mohou se od izolovaných čísel a nesouvisejících grafů posunout do daleko hlubšího porozumění tomu, co lidi trápí, o čem se ve spojení se značkami baví. Díky tomu pak ušetřit spoustu peněz na komunikaci a reklamu, která by se jinak míjela účinkem. Jednoduše proto, že jejich klienty konkrétní sdělení vůbec nezajímá, a naopak je v souvislosti s danou značkou pro ně důležité něco úplně jiného. Objevování významových vzorců mezi miliony postů nejen na sociálních sítích je ale jen jeden z cílů murmuru.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 5/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

