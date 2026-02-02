Téměř všichni influenceři zmizí, nahradí je syntetické osobnosti

V marketingu se pohybuje již čtvrt století. Nyní Pavel Hacker působí jako spolumajitel evropské pobočky jihoafrické výzkumné agentury murmur Intelligence.
Sémantická analýza v éře umělé inteligence nabývá jako nástroj pro marketingové agentury, zadavatele a výzkumníky na ceně. Mohou se od izolovaných čísel a nesouvisejících grafů posunout do daleko hlubšího porozumění tomu, co lidi trápí, o čem se ve spojení se značkami baví. Díky tomu pak ušetřit spoustu peněz na komunikaci a reklamu, která by se jinak míjela účinkem. Jednoduše proto, že jejich klienty konkrétní sdělení vůbec nezajímá, a naopak je v souvislosti s danou značkou pro ně důležité něco úplně jiného. Objevování významových vzorců mezi miliony postů nejen na sociálních sítích je ale jen jeden z cílů murmuru.
