Slevomat si ve výběrovém řízení zvolil MARK BBDO

Slevomat Group si pro další budování značky směrem k prémiovějšímu vnímání, lepším službám a zákaznickému zážitku vybral agenturu MARK BBDO.

Slevomat Group, jeden z největších marketplace hráčů v oblasti zážitků a cestování ve Střední Evropě, chce v následujících letech pokračovat v budování značky směrem k prémiovějšímu vnímání a současně zefektivnit taktickou komunikaci rozmanité nabídky. V rámci výběrového řízení hledal partnera, který dokáže propojit strategii, kreativitu a exekuci a podpořit tak naplnění nové strategie. V tendru uspěla agentura MARK BBDO.

„Hledali jsme dlouhodobý komunikační směr, který bude pro lidi srozumitelný, zapamatovatelný a který nám pomůže růst nejen výkonově, ale hlavně značkově. MARK BBDO nás přesvědčila kvalitou strategického uvažování, kreativitou a přístupem. A stejně důležité: lidsky jsme si sedli a těšíme se na spolupráci,“ říká Marek Řípa, Head of Brand marketing ve společnosti Slevomat Group.

MARK BBDO bude se Slevomat Group spolupracovat na rozvoji vybrané dlouhodobé kreativní platformy – v komunikaci, na webu i v zákaznické zkušenosti, a to na českém i slovenském trhu.

„Slevomat je značka, kterou má v Česku v hlavě skoro každý – o to větší závazek je posunout ji dál tak, aby byla ještě jasnější v tom, co lidem přináší, a aby to bylo konzistentní v každém kontaktu se značkou. O to víc nás těší, že tento směr budeme se Slevomat Group společně rozvíjet i na Slovensku. Máme radost z výhry i z průběhu tendru, který byl věcný, férový a hodně kolaborativní,“ doplňuje Martin Mareš, kreativní ředitel MARK BBDO.    

První výstupy spolupráce se objeví v průběhu jara 2026 napříč komunikačními kanály a formáty.

