Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Renata Týmová rozšiřuje řady managementu Skupiny Nova

Do televize Nova nastupuje na pozici Director Customer Insights Renata Týmová. Mediální manažerka bude ve své nové roli reportovat přímo generálnímu řediteli Skupiny Nova Danielu Gruntovi.

„Nástup Renaty Týmové, kterou tímto ve Skupině Nova srdečně vítám, spolu se souvisejícími organizačními změnami představuje další etapu naší dlouhodobé celofiremní transformace. Jejím cílem je umožnit nám pružněji reagovat na dynamicky se vyvíjející mediální trh a zároveň důsledně naplňovat strategii našeho dalšího rozvoje,“ uvádí generální ředitel Skupiny Nova Daniel Grunt. „Tento krok nám umožní ještě těsnější propojení strategické práce s daty a povede k hlubšímu porozumění potřebám a chování našich diváků. Nové nastavení zároveň posílí naši schopnost zvyšovat relevanci obsahu a upevňovat pozici Skupiny Nova na domácím trhu,“ dodává.

Renata Týmová působí v oblasti mediálního výzkumu téměř třicet let. Svou profesní kariéru zahájila v TV Nova, kde během dvanácti let prošla pozicemi analytičky a následně vedoucí výzkumu a analytiky. Mezinárodní zkušenosti získala ve skupině CME jako Group Research Manager a rovněž ve skupině GEAR, která je součástí Evropské vysílací unie (EBU). Po odchodu z TV Nova působila v České televizi, kde dlouhodobě vedla výzkumné oddělení. V roce 2004 se stala výkonnou ředitelkou oddělení výzkumů a programových analýz, které se zaměřuje na analýzu dat sledovanosti a doporučení programových změn.

Renata Týmová je dlouholetou členkou metodologické komise ATO a SPIR, kde spolu s kolegy určuje směřování vývoje měření sledovanosti a návštěvnosti v České republice.

„Děkuji za příležitost, kterou mi TV Nova dala,“ říká Renata Týmová. „Mým úkolem bude rozvíjet strategii měření obsahu služby Oneplay i lineárních kanálů skupiny Nova a zároveň podporovat oblast prodeje televizní a video inzerce. Součástí mé role bude také vyhodnocování diváckých trendů a hledání dlouhodobé strategické cesty pro další rozvoj produktů televize Nova,“ dodává.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2026-5
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-5
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?
Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?
kavalírek 2
Komunita a lidé
Kavalírek: Česko může být AI hubem

MAM Exkluzivně v časopise

Pavel Hacker
Komunita a lidé
Téměř všichni influenceři zmizí, nahradí je syntetické osobnosti
Super Bowl
Kreativita a kampaně
Super Bowl 2.0. Jak se mění svátek marketingu?
Petr Dvořák Vltavská filharmonie
Komunita a lidé
Petr Dvořák: Vltavská filharmonie bude symbolem své generace
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
Souboj spotů osmifinále 2024
Komunita
Osmifinále Souboje spotů 2025 rozehráno: pošlete své favority do dalšího kola
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
Souboj spotů osmifinále 2024
Komunita
Osmifinále Souboje spotů 2025 rozehráno: pošlete své favority do dalšího kola
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ