Radek Kašpárek je novým ambasadorem značky Mattoni

Značka Mattoni navazuje spolupráci s michelinským šéfkuchařem Radkem Kašpárkem, který se stává jejím novým ambasadorem.
Spojení dvou výrazných jmen české gastronomie se promítá i do nového menu nealkoholických koktejlů vzniklých v restauraci 420. Ty ukazují, že nealkoholické nápoje dnes nejsou kompromisem, ale plnohodnotnou a kreativní součástí špičkové gastronomie. Představeny byly u příležitosti Suchýho února a dostupné budou až do podzimu.
„Radek Kašpárek je osobnost, která dlouhodobě udává směr české gastronomie. Spojuje respekt k tradici s moderním pohledem na chuť a celkový zážitek u stolu. A přesně v tom se potkává s filozofií značky Mattoni. Spolupráci vnímáme jako přirozený krok, který potvrzuje, že nealkoholické nápoje a minerální vody mají v současné špičkové gastronomii své pevné a nezastupitelné místo,“ říká Tomáš Střeleček, Country Manager Mattoni 1873 pro Českou republiku.
„Pro mě je zásadní, aby všechno, co nabízíme hostům, mělo smysl a emoci. Pokud je surovina kvalitní, není potřeba ji nijak maskovat. A pokud stoprocentní není, na talíř ani do sklenice zkrátka nepatří,“ říká Radek Kašpárek, pro něhož je chuť a emoce klíčovým měřítkem gastronomického zážitku. A právě Mattoni pro něj má i osobní rozměr. „Je to silná značka s tradicí, která ve mně vyvolává emoce a vzpomínky na dětství. U nás doma nechyběla při žádném nedělním obědě. O to víc si vážím spolupráce, která má skutečný obsah a dlouhodobý smysl,“ dodává.
Nealko jako rovnocenná součást fine diningu
Významnou část spolupráce tvoří nealkoholická mixologie, kterou Kašpárek dlouhodobě vnímá jako plnohodnotnou kreativní disciplínu. „Kvalita nápojového menu je v restauraci stejně důležitá jako samotné jídlo. Správně zvolené párování dokáže zážitek násobit – a nealkoholické nápoje v tom dnes hrají stále výraznější roli,“ doplňuje.
Uvedení nealkoholického menu navíc přirozeně zapadá do období kampaně Suchej únor, kdy se část veřejnosti vědomě obrací k omezení alkoholu. Spolupráce Radka Kašpárka a Mattoni ale ukazuje, že nealkoholické nápoje nejsou jen sezónní záležitostí, ale dlouhodobým a plnohodnotným směrem moderní gastronomie.
Výsledkem jsou tři nealkoholické koktejly:
- Mattoni Violet Forest
- Mattoni Smoky Orchard
- Mattoni Amber Citrus
Ty budou součástí nápojového menu restaurace 420 od 2. února 2026, přičemž se počítá s jejich dostupností minimálně do podzimu.
Mattoni Violet Forest: chuť lesa, tradice a spolupráce
Vlajkovým drinkem celé spolupráce je Mattoni Violet Forest, který vznikl jako společné dílo kuchyně a baru restaurace 420. „Když nás Mattoni v listopadu oslovila, byla to pro celý tým velká pocta, ale zároveň i velká zodpovědnost. Chtěli jsme vytvořit drink, který autenticky odráží naši filozofii i hodnoty značky Mattoni,“ popisuje Kašpárek.
Základem koktejlu je smrkový sirup, připravený v kuchyni restaurace na jaře minulého roku, a nealkoholický jalovcový nápoj 420, který si tým restaurace vyrábí přímo na místě v destilační koloně. Vzniká z jalovce, kořene anděliky a dalších pěti botanicals a přináší komplexní, vrstevnatou chuť s výraznými lesními tóny.
Mattoni Violet Forest se servíruje v unikátní sklenici vytvořené na míru firmou DT Glass, s čirým ledem, bonbonem z fialek a snítkou rozmarýnu. Design sklenice moderním způsobem odkazuje na historické karlovarské lázeňské pohárky, z nichž se tradičně popíjejí minerální vody – symbolické propojení současné gastronomie s tradicí značky Mattoni.