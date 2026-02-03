Zadavatelé a značky
Ocenění Mluvčí roku 2025 získali Martin Schreier, Vít Kolář a Český hydrometeorologický ústav

Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) vyhlásila vítěze prestižního ocenění Mluvčí roku 2025. Slavnostní galavečer ocenil nejlepší profesionály v oblasti komunikace ve třech hlavních kategoriích – Mluvčí roku soukromého sektoru, Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru a PR tým roku.

Ocenění si letos odnesli Martin Schreier, tiskový mluvčí ČEZ, Vít Kolář, tiskový mluvčí a ředitel Odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky a PR tým Českého hydrometeorologického ústavu.

„Ocenění Mluvčí roku dlouhodobě vyzdvihuje profesionály, kteří dokážou skloubit každodenní práci s médii se strategickým pohledem na komunikaci a reputaci organizace. Letošní vítězové potvrzují, že kvalitní komunikace stojí na odborné jistotě, dlouhodobé konzistenci a schopnosti srozumitelně vysvětlovat i velmi složitá témata,“ říká Petra Adámková, předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA.

Porota složená ze zkušených novinářů a odborníků na komunikaci se při hodnocení kandidátů vedle jejich práce s médii zaměřila také na dlouhodobý přístup ke komunikaci, zvládání krizových situací a kultivaci veřejné debaty.

„Role mluvčích i komunikačních týmů je dnes výrazně širší než dříve. Nejde pouze o reakce na mediální dotazy, ale o systematickou práci s důvěryhodností institucí a firem v dlouhodobém horizontu,“ doplňuje Lucie Dosedělová, výkonná ředitelka ASCOPA.

Vítězové ocenění Mluvčí roku 2025

V kategorii Mluvčí roku soukromého sektoru letos zvítězil Martin Schreier, tiskový mluvčí společnosti ČEZ. Druhé místo obsadil Zdeněk Kovář, tiskový mluvčí společnosti Plzeňský Prazdroj, a třetí příčku získala Barbora Dlabáčková, donedávna tisková mluvčí společnosti TV Nova.

V kategorii Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru si prvenství odnesl Vít Kolář, tiskový mluvčí Kanceláře prezidenta republiky. Druhé místo obsadil Marek Fryš, tiskový mluvčí Horské služby, a třetí příčku získal Radek Šalša, tiskový mluvčí České bankovní asociace.

„Jízdy na motorce někdy překryjí prezidentskou agendu,“ říká v rozhovoru pro MAM Vít Kolář. A mluví i o vztahu prezidenta Pavla k různým typům médií, komunikační strategii prezidenta i Hradu nebo o důležitosti autenticity v současné komunikaci. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Titul PR tým roku letos získal PR tým Českého hydrometeorologického ústavu. Na druhém místě se umístil PR tým Karlovy Vary International Film Festival a třetí místo obsadil PR tým České filharmonie.

Zdůvodnění poroty

Martin Schreier získal ocenění za dlouhodobou a systematickou práci v oblasti strategické komunikace, která se vyznačuje kontinuitou, odbornou jistotou a schopností přenášet složitá témata do srozumitelného veřejného prostoru. Porota vyzdvihla zejména jeho práci v regionech a schopnost vést dialog o odborně náročných otázkách, mezi něž patří například obnovitelné zdroje energie. Jeho přístup stojí na trpělivém budování důvěry a dlouhodobých vztahů s médii i veřejností.

Vít Kolář byl oceněn za kultivovanou a profesionální komunikaci, kterou po svém nástupu výrazně proměnil výstupy Kanceláře prezidenta republiky i její celkový obraz ve veřejném prostoru. Porota vyzdvihla jeho rétorické schopnosti, otevřenost vůči médiím a systematickou práci s komunikačním týmem, který vede.

Český hydrometeorologický ústav si ocenění vysloužil za výraznou proměnu své komunikace, při níž dokázal najít nové cesty, formáty a komunikační linky, jak veřejnosti přibližovat odborná data a prognózy. Porota ocenila schopnost opustit dříve formální a technický styl komunikace a otevřít se srozumitelnějším a přístupnějším formám. Příkladem je mimo jiné oceňovaný „houbařský servis“, který ukazuje, že i odborná data lze komunikovat přístupně a srozumitelně.

Souhrnný přehled všech oceněných

  • Mluvčí roku – soukromý sektor
    • Martin Schreier, ČEZ
    • Zdeněk Kovář, Plzeňský Prazdroj
    • Barbora Dlabáčková, TV Nova
  • Mluvčí roku – veřejný a neziskový sektor
    • Vít Kolář, Kancelář prezidenta republiky
    • Marek Fryš, Horská služba
    • Radek Šalša, Česká bankovní asociace
  • PR tým roku
    • Český hydrometeorologický ústav
    • Karlovy Vary International Film Festival
    • Česká filharmonie

Mezi partnery ocenění patří Pražská energetika, Letiště Praha, Mediaboard, AMI Communications, Ipsos, ČTK Connect, Coca-Cola HBC, Plzeňský Prazdroj, OPT OnDemand, Stages Hotel Prague, Smilebox, Český rozhlas, Víno Hruška, ST board a dodavatel květin pro vítěze květinářství Tika. Mediálními partnery jsou Marketing & Media, CNN Prima News a Newstream.cz.

Více informací o ocenění najdete na webových stránkách ASCOPA.

