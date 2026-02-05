MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností

Marketingový svět zaplavují nové platformy, automatizace a AI nástroje. Často se však zapomíná, že skutečná hodnota pro značky vzniká až ve chvíli, kdy někdo správně pochopí jejich cíle, trh i konkurenci a promění to v relevantní řešení. Právě proto agentura MARK BBDO dle svých slov systematicky posiluje svůj seniorní tým a tedy i své strategické a kreativní kompetence.
Do agentury nastoupili Hana Kašáková, senior idea maker a copywriter, Ondřej Zvoníček, Associate Creative Director, a David Horák, Account Director. Posílení týmu reflektuje dlouhodobý důraz agentury na senioritu, talent a schopnost pracovat s komplexními zadáními napříč značkami a kategoriemi. Tento krok je součástí dlouhodobé strategie, která reaguje na proměnu role agentur i rostoucí očekávání klientů.
„Nástroje dnes umí spoustu věcí zrychlit a již jsou běžnou součástí práce. Neumí ale převzít odpovědnost za rozhodnutí, pochopit kontext značky ani navrhnout řešení, které obstojí v reálném konkurenčním prostředí,“ říká Zdeněk Mikeš, CEO agentury MARK BBDO. „Právě tady se znovu ukazuje hodnota seniority čili zkušeností nasbíraných napříč značkami, trhy a komunikačními disciplínami,“ dodává.
Agentura MARK BBDO věří, že dobrá práce začíná nasloucháním. Srozumitelně pojmenovává problémy, hledá řešení s dlouhodobým přínosem a staví kreativitu na jasném strategickém základu. Aby to fungovalo, spoléhá se na zkušené týmy, které dokážou spojit nápad, strategii i odpovědnost v jeden celek.
„Jsme rádi, že se nám daří posilovat tým lidmi, kteří mají energii a talent, ale zároveň chápou, že klienti dnes potřebují strategické, srozumitelné a spolehlivé partnery, kteří jednají lidsky a férově,“ doplňuje Mikeš.