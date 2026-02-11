Marek Vodička posilou agentury Ritual

Agentura ritual communication, která v loňském roce oslavila 25 let své existence, rozšířila své řady o novou posilu. Tou je marketér Marek Vodička, který v minulosti vedl marketing a PR značek MG, Mitsubishi, Nissan nebo Kia.
„Je nám velkým potěšením, že jsme spojili síly právě s Markem. Velice si vážíme jeho zkušeností z klientské strany, které nám mohou pomoci při rozvoji vztahu s našimi klienty,“ oznámila agentura.
Primárním úkolem Marka Vodičky bude stavba nového social media týmu. Dále by se měl věnovat strategiím a business developementu. „Vzhledem k tomu, že oblast automotive je pro nás velmi důležitý obor, budeme chtít Marka využít i ve prospěch našich klientů, mezi které se řadí Škoda Auto, CUPRA, Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, SEAT a MAN,“ doplnil Miroslav Paskovský, Managing Director ritual communication.