Libuše Šmuclerová končí v Czech News Center. Rezignovala na pozici předsedkyně dozorčí rady

© Czech News Center

Libuše Šmuclerová se rozhodla ukončit po devatenácti letech své působení v Czech News Center a k poslednímu lednu na vlastní žádost rezignovala na pozici předsedkyně dozorčí rady.

Libuše Šmuclerová nastoupila do tehdejšího vydavatelství Ringier v roce 2005 a stala se jednou z klíčových postav tuzemské mediální scény. „Po devatenácti letech strávených v Czech News Center (dříve Ringier, Ringier Axel Springer) jsem se rozhodla na vlastní žádost rezignovat na post předsedkyně dozorčí rady a ukončit své působení ve firmě,“ říká Libuše Šmuclerová.

Za své působení provedla společnost náročným procesem digitalizace, ekonomickou krizí i změnou vlastnické struktury, kdy se z nadnárodní korporace stalo silné české mediální uskupení pod křídly Czech Media Invest.

„Byla to neuvěřitelná jízda. Za ty téměř dvě dekády jsem měla tu čest být u transformace tradičního vydavatelského domu v moderní multimediální firmu. Odcházím s pocitem hrdosti na to, co jsme společně dokázali, a s vděčností za důvěru, kterou jsem po celou dobu – ať již jako CEO, předsedkyně představenstva či následně předsedkyně dozorčí rady – měla,“ dodává.

„Po posledních letech, kdy jsem se v CNC věnovala strategickému dohledu, cítím jasnou potřebu vrátit se k aktivnímu budování a exekutivě. Odcházím, protože jsem dostala příležitost podílet se na stavbě něčeho nového a zažít naplňující radost z tvorby. Děkuji všem kolegům, akcionářům a partnerům za roky inspirativní spolupráce. Přeji CNC úspěšné roky i v budoucnu! Stejně jako Nova, i CNC pro mě již navždy bude srdeční záležitostí,“ říká Šmuclerová.

Za akcionáře a vlastníky poděkoval Libuši Šmuclerové člen představenstva Czech Media Invest, a.s., Daniel Častvaj, který zdůraznil její nezastupitelnou roli při budování současné podoby vydavatelství: „Spolupráce s Libuší Šmuclerovou pro nás znamenala mnohem více než jen profesionální manažerský vztah. Libuše byla u kormidla v dobách, které byly pro tištěná média zlomové, a dokázala firmu nejen provést složitou transformací z Ringieru na Czech News Center, ale především udržet její tržní sílu a relevanci. Děkuji jí za její strategický nadhled, píli a neúnavnou energii. Přeji jí mnoho štěstí a stejnou míru úspěchu v jejích nových projektech.“

K poděkování za dlouholetou práci se přidála i generální ředitelka Czech News Center Martina Říhová. „Libuše Šmuclerová zanechává v CNC nesmazatelnou stopu, děkujeme za její práci, nasazení, ale i inspiraci a přeji jí, ať ji nová tvůrčí etapa naplňuje stejně jako ta v CNC. Média se mění rychleji než kdy dříve a naším úkolem je být lídrem této změny. Budoucnost vidím v chytrém propojení prémiového obsahu s nejmodernějšími technologiemi a datovou analytikou. Naší vizí je mediální dům, který není jen zdrojem informací, ale komplexní platformou, která provází uživatele celým dnem,“ říká.

