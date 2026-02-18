Zadavatelé a značky
Lenka Škopová je novou generální ředitelkou Nestlé pro Česko a Slovensko

Generální ředitelkou společnosti Nestlé pro Česko a Slovensko se od 1. ledna 2026 stala Lenka Škopová, dosavadní finanční ředitelka. Ve funkci střídá Michiela Kernkampa, který stál v čele Nestlé pro Česko, Slovensko i oblast střední a východní Evropy od roku 2020.

„Novou roli přijímám s respektem a těším se na všechny výzvy, které s sebou přinese. Jsem přesvědčena, že své dlouholeté zkušenosti z místních i mezinárodních trhů dokážu strategicky využít tak, abychom společně s česko-slovenským týmem pokračovali v rozvoji společnosti Nestlé a nadále přinášeli spotřebitelům pro jejich každodenní život to nejlepší z potravin,“ uvádí Lenka Škopová, nová generální ředitelka Nestlé pro Česko a Slovensko.

Posledních pět let působila v roli finanční ředitelky a v rámci společnosti Nestlé se stala vůbec prvním Čechem na této pozici. Současně s touto rolí měla zodpovědnost za ekonomické řízení a plánování v celém regionu střední a východní Evropy. Od základů vybudovala regionální tým a zavedla automatizovaný standardizovaný systém ekonomického řízení. Zároveň hrála významnou roli při vytváření klíčové obchodní strategie v tomto regionu.

Během své více než dvacetileté kariéry v Nestlé vystřídala Lenka řadu pozic. V letech 2013–2015 pracovala v centrále Nestlé ve Švýcarsku jako kontrolorka trhů střední a východní Evropy a zároveň měla na starosti dohled nad kategorií Nescafé Dolce Gusto pro evropský region. Stala se také ambasadorkou rozvojového programu pro absolventy a spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze na programu profesního mentoringu. V minulosti mimo jiné působila jako manažerka ekonomického řízení pro střední a východní Evropu ve společnosti LEGO.

Ve všech svých rolích se Lenka zaměřovala převážně na rozvoj lidí a talentů a maximální využívání technologií a digitalizace. Ve volném čase se věnuje své rodině, sportovním aktivitám a setkávání s inspirativními lidmi.

Nástupkyní Lenky Škopové na pozici finanční ředitelky Nestlé pro Česko a Slovensko je Ipek Erdemli, která přichází z regionu jižní Evropy, kde působila jako finanční kontrolorka Puriny.

