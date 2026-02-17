Do agentury Havas nastoupil Filip Matys, zajišťuje komunikaci Googlu a HSBC

Havas PR rozšiřuje své řady o zkušeného experta na technologický a korporátní segment. Na pozici Senior PR konzultant nastoupil Filip Matys. Ve své roli bude zodpovědný za strategickou komunikaci a klientský servis pro klíčové technologické a korporátní klienty, v čele se společnostmi Google a HSBC.
Filip Matys do Havasu přichází z agentury Konektor, kde se zaměřoval na technologické klienty. Zkušenosti sbíral také na straně klienta jako PR manažer společnosti Huawei, či v agenturách MSL, Kindred a Ewing. V minulosti řídil projekty v oblasti krizové komunikace, korporátních vztahů i obsahového marketingu pro segmenty dopravy a státní správy.
„Dlouhodobě jsme usilovali o to, abychom tým Havas PR posílili o seniorního manažera s hlubokým vhledem do technologického sektoru. Filipovo specifické know-how nám v tomto směru přišlo velmi vhod. Naše cesty se navíc spojily v momentě, kdy to dávalo strategický smysl oběma stranám,“ vysvětluje Lucie Strnadová, PR Director agentury Havas.
V Havasu se Matys stává součástí týmu zaměřeného na integrovaná komunikační řešení. Jeho hlavním úkolem bude prohlubování expertních kapacit agentury v oblasti produktové a korporátní komunikace pro globální značky operující na českém a slovenském trhu.