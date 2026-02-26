Zadavatelé a značky
Českou startupovou asociaci povede Jiří Vicherek, střídá zmocněnce pro startupy Martina Jiránka

Novým předsedou České startupové asociace se stal Jiří Vicherek, který se už patnáct let podílí na budování startupového ekosystému. Ve vedení vystřídá Martina Jiránka, který Asociaci vedl od jejího založení a od února zastává pozici zmocněnce pro startupy na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem Asociace je zlepšovat startupové prostředí v Česku – letos se zaměří na přípravu a prosazení startupového zákona.

Česká startupová asociace vznikla na konci roku 2024, aby zastupovala startupový ekosystém v dialogu s vládou a parlamentem. Martinovi Jiránkovi se už během prvního roku podařilo udělat ze startupů důležité téma pro veřejnost i politiky a soustavnou prací získal širokou politickou podporu vládních stran i opozice.

Díky Asociaci a silné koalici partnerů se povedlo výrazně vylepšit úpravu zaměstnaneckých akcií (ESOP), startupy získaly vlastní podvýbor v Poslanecké sněmovně, a podpora startupů je nově ukotvena také v Hospodářské strategii, kterou vláda představila minulý týden. Ve spolupráci s Úřadem vlády a CzechInvestem byla zpracována analýza startupového prostředí, na jejímž základě vzniká návrh startupového zákona. Přehled úspěchů a milníku za první rok České startupové asociace najdete v tiskové zprávě z prosince 2025.

„Asociace dala startupům hlas, a Martin Jiránek náš hlas dostal do dialogu s politiky. Na startupové scéně se pohybuji už 15 let a jako většina startupistů jsem se naučil být k veřejné podpoře spíše skeptický. O to víc obdivuji, že se Martinovi podařilo dát startupům v politické a společenské debatě důležitost, kterou si zaslouží. Společně teď pracujeme na největší změně startupového prostředí v historii Česka – a mou misí je do ní zapojit co největší část startupové scény,“ říká Jiří Vicherek, předseda České startupové asociace.

Česko si za poslední dva roky polepšilo také v rámci plnění ESNA standardů, které sledují kvalitu startupového prostředí z pohledu legislativního a systémového nastavení. Z nelichotivého plnění na úrovni 35 procent se Česko v posledním hodnocení posunulo na 60 procent, a to zejména díky přijetí loňské úpravy ESOPů. Přestože jde o významný posun, v žebříčku stále zaostáváme vůči většině států Evropské unie, zejména v oblasti přístupu ke kapitálu.

Ve spolupráci se startupovým zmocněncem a vládou má Asociace za cíl české prostředí a konkurenceschopnost dále vylepšit, především pomocí přípravy, schválení a implementace tzv. startupového zákona. Asociace zároveň proaktivně lobbuje za zlepšení investičního prostředí, včetně pobídek pro soukromé startupové investory i penzijní fondy.

Na co se Česká startupová asociace v roce 2026 zaměří: 

  • Startupový zákon: právní rámec s definicí startupu a s tím spojené úlevy i pobídky
  • Update ESOPů: možnost zapojit i kontraktory
  • Flexiworker: možnost legální plné spolupráce s OSVČ
  • Incentivy pro investory: daňové pobídky pro investory do startupů
  • Penzijní fondy: investice penzijních fondů do VC fondů
  • 28. režim: jeden firemní rámec pro celou EU
  • Inovační centra: rozvoj a stabilizace sítě krajských inovačních center a jejich služeb
  • Transfer technologií a spin-offy: úprava systému, zvýšení počtu spin-offů

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
