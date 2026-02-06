Zadavatelé a značky
APK LH posiluje komunikaci a projektové řízení. Tým rozšiřují Pavel Novotný a Pavel Smažil

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APKLH) rozšiřuje organizační strukturu a posiluje svůj tým v oblasti komunikace a projektového řízení. Od začátku února nastupuje na pozici PR manažera Pavel Novotný, role projektového manažera se ujímá Pavel Smažil.

Cílem je pružně reagovat na aktuální výzvy spojené s řízením hokejové extraligy – směrem dovnitř hokejového hnutí i navenek. „Posílení komunikace a projektového řízení APK LH je přirozeným krokem v situaci, kdy řešíme řadu zásadních témat od sportovní koncepce přes marketing po vztah s médii,“ uvedl ředitel APK LH Martin Loukota.

Pavel Novotný bude v pozici PR manažera primárně zodpovědný za vztahy s médii a koncepční rozvoj komunikačních aktivit APK LH. Někdejší šéfredaktor webu Sport.cz v posledních třech letech působí v rámci platformy Allrounders, která sdružuje profesionály v oblasti sportovní komunikace a PR a podílí se na akcích jako Velká cena České republiky MotoGP či projektech v oblasti profesionální cyklistiky a dalších mezinárodních akcí.

Úkolem projektového manažera Pavla Smažila bude příprava a realizace strategických projektů, koordinace mezi jednotlivými subjekty hokejového prostředí a podpora dlouhodobého rozvoje extraligy. V hokejovém prostředí působí deset let, během nichž nasbíral zkušenosti s projektovým řízením i s prací s elektronickými systémy. V rámci APK LH se mj. zaměří na rozvoj systému brankového videorozhodčího a s tím spojený další technologický vývoj extraligových stadionů.

