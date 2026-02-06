Agentury Dingo Media a DigitalAd prošly významnými změnami v managementu

Novým jednatelem majetkově propojených společností se stává Marek Zábrodský, v Dingo Media současně přebírá také roli CTO. Finance agentur nově povede stávající jednatel Jan Vobecký.
Marek Zábrodský přichází s jasnou vizí nového směřování agentury, ve které bude klíčovou roli hrát rozvoj umělé inteligence a automatizace. „Mým úkolem bude posunout Dingo Media na další úroveň díky chytrému využití AI – od přesnějšího cílení kampaní, přes optimalizaci mediaplánů v reálném čase až po detailnější reporting pro klienty. Chceme, aby nám technologie pomáhala dělat rychlejší a lepší rozhodnutí a aby naši klienti z těchto inovací těžili každý den,“ říká nový jednatel Dingo Media.
Ve vedení agentury zároveň posiluje svou roli Jan Vobecký, který nadále zůstává druhým jednatelem společnosti a po odchodu Petra Máchy nově přebírá pozici CFO. Jeho úkolem bude především finanční řízení skupiny a podpora dalšího růstu obou agentur.
Součástí změn je také vstup tří klíčových manažerů do partnerské struktury Dingo Media. Partnery společnosti se nově stávají:
- Barbora Blažková, která je zároveň novým CEO agentury
- Tereza Blažková, Head of Digital Marketing
- Ondřej Vohnický, Head of Strategy & Media
„Vážíme si dlouhodobé práce a nasazení Barbory Blažkové, Terezy Blažkové a Ondřeje Vohnického, kteří mají zásadní vliv na rozvoj agentury Dingo Media. Vstupem do partnerské struktury s nimi více spojujeme budoucnost firmy – od tohoto kroku si slibujeme rozvoj nových služeb pro naše klienty,“ říká Jan Vobecký, jednatel a nově CFO společnosti Dingo Media.