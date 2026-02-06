Zadavatelé a značky
Agentury Dingo Media a DigitalAd prošly významnými změnami v managementu

Novým jednatelem majetkově propojených společností se stává Marek Zábrodský, v Dingo Media současně přebírá také roli CTO. Finance agentur nově povede stávající jednatel Jan Vobecký.

Marek Zábrodský přichází s jasnou vizí nového směřování agentury, ve které bude klíčovou roli hrát rozvoj umělé inteligence a automatizace. „Mým úkolem bude posunout Dingo Media na další úroveň díky chytrému využití AI – od přesnějšího cílení kampaní, přes optimalizaci mediaplánů v reálném čase až po detailnější reporting pro klienty. Chceme, aby nám technologie pomáhala dělat rychlejší a lepší rozhodnutí a aby naši klienti z těchto inovací těžili každý den,“ říká nový jednatel Dingo Media.

Ve vedení agentury zároveň posiluje svou roli Jan Vobecký, který nadále zůstává druhým jednatelem společnosti a po odchodu Petra Máchy nově přebírá pozici CFO. Jeho úkolem bude především finanční řízení skupiny a podpora dalšího růstu obou agentur.

Součástí změn je také vstup tří klíčových manažerů do partnerské struktury Dingo Media. Partnery společnosti se nově stávají:

  • Barbora Blažková, která je zároveň novým CEO agentury
  • Tereza Blažková, Head of Digital Marketing
  •  Ondřej Vohnický, Head of Strategy & Media

„Vážíme si dlouhodobé práce a nasazení Barbory Blažkové, Terezy Blažkové a Ondřeje Vohnického, kteří mají zásadní vliv na rozvoj agentury Dingo Media. Vstupem do partnerské struktury s nimi více spojujeme budoucnost firmy – od tohoto kroku si slibujeme rozvoj nových služeb pro naše klienty,“ říká Jan Vobecký, jednatel a nově CFO společnosti Dingo Media.

Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?
Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?
kavalírek 2
Komunita a lidé
Kavalírek: Česko může být AI hubem

MAM Exkluzivně v časopise

Pavel Hacker
Komunita a lidé
Téměř všichni influenceři zmizí, nahradí je syntetické osobnosti
Super Bowl
Kreativita a kampaně
Super Bowl 2.0. Jak se mění svátek marketingu?
Petr Dvořák Vltavská filharmonie
Komunita a lidé
Petr Dvořák: Vltavská filharmonie bude symbolem své generace
Ipsos

