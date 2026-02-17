Agenturu Lesensky.cz posílily Michaela Čejková a Vlasta Macháčová

Brněnská PR a marketingová agentura Lesensky.cz vstupuje do roku 2026 se dvěma personálními posilami. Marketingový tým nově povede dlouholetá odbornice na digitální marketing a sociální sítě Michaela Čejková z pražské agentury DFMG. Do PR týmu přichází Vlasta Macháčová, která dříve působila v redakci České televize či Seznam Zpráv.
Užší provázání marketingových aktivit s media relations, větší zaměření na digitální marketing, práci s daty a rozvoj dalších oblastí, jako jsou například HR marketing a marketingové strategie. To jsou klíčové vize, se kterými do brněnské PR a marketingové agentury Lesensky.cz vstupuje nová vedoucí marketingového týmu Michaela Čejková. „Jedním z našich cílů pro nejbližší období je posílit agenturu o digitální kompetence a strategické propojování marketingových kanálů v návaznosti na byznysové cíle a potřeby našich klientů. V těchto oblastech nám naše posila přináší nové know how podložené mnoha lety zkušeností,“ říká majitel agentury Lesensky.cz Petr Lesenský.
Michaela Čejková před příchodem do agentury Lesensky.cz vedla contentový a social media tým v marketingové agentuře Digital First Marketing Group. Předtím měla na starosti strategický marketing pro jednotlivé značky ve společnosti Baby Direkt. O tvorbě obsahu a strategickém přístupu k marketingu přednáší i na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
PR tým agentury Lesensky.cz posílila Vlasta Macháčová, která dříve působila v brněnských redakcích Seznam Zpráv a České televize. V agentuře má na starosti klienty z oblastí zdravotnictví, práva či ekologie. „V uplynulých měsících se nám podařilo poměrně výrazně navýšit počet klientů navázaných na jihomoravský region, angažování Vlasty Macháčové bylo proto i díky jejím dlouholetým novinářským zkušenostem z Brněnska a okolí, logickou volbou,“ uzavírá PR Director agentury Lesensky.cz Martin Svoboda.