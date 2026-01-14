Wolt má nového generálního ředitele. Pavel Prouza chce z firmy udělat lídra digitálního maloobchodu

Novým generálním ředitelem společnosti Wolt pro Českou republiku se stal Pavel Prouza. Manažer, který přivedl na český trh značku FlixBus a vybudoval z ní úspěšný byznys, teď míří do prostředí digitální platformy pro lokální obchod.
Prioritou nového generálního ředitele je posílit digitální transformaci lokálních podniků napříč Českem a zákazníkům nadále zjednodušovat každodenní život prostřednictvím pohodlného, rychlého a spolehlivého doručení produktů od jídla až po každodenní nákupy, s důrazem na dostupnou kvalitu pro všechny zákazníky.
Pavel Prouza je zkušený lídr s více než desetiletou praxí v oblasti dopravy, marketingu a digitálních služeb. Na český trh přivedl značku FlixBus a pod jeho vedením se služba úspěšně rozšířila i na Slovensko a do Maďarska a stala se symbolem moderní dálkové dopravy.
Pavel Prouza chce posunout vnímání značky Wolt od pouhého „rozvozu z restaurací“ k digitálnímu obchodnímu domu v kapse, tedy k plnohodnotné službě, která nabízí široký a dostupný výběr produktů pro každodenní život. „Jsem dlouholetým uživatelem Woltu a službu mám rád, protože dělá lidem radost a zjednodušuje jim každodenní život. A právě v tom chci pokračovat – budovat z Woltu online obchodní dům v kapse, kde si lidé jednoduše objednají vše, co zrovna potřebují. Nechceme být službou jen pro horních deset tisíc. Chceme přinášet špičkovou kvalitu za férovou cenu pro každého,“ říká Pavel Prouza, generální ředitel Wolt Česko.
Wolt se pod vedením Pavla Prouzy v letošním roce zaměří mimo jiné na to, aby bylo každodenní nakupování co nejjednodušší, rychlé a spolehlivé. Ať už jde o jídlo, drogerii nebo běžné nákupy, ve městech i v regionech. „V průběhu letošního roku chci přivést na naší platformu několik velkých značek, které nám pomohou naplňovat vizi obchodního domu v kapse. Věřím, že některá z těchto partnerství oznámíme už v příštích měsících,” říká Prouza.
Wolt zároveň bude i nadále pokračovat v budování silných partnerství s lokálními podniky. „Naším cílem je mít na platformě nejen velké a silné značky, ale chceme posilovat naše partnerství s lokálními obchody a restauracemi v regionech a menších městech. Díky našemu globálnímu zázemí a přístupu k nejnovějším technologiím a marketingovým nástrojům jim chceme pomáhat růst, být vidět a propojovat se zákazníky, které by jinak neoslovily. Wolt už dávno není jen o doručování, ale o tom, jak efektivně propojit lidi a podniky v digitálním světě,“ uvádí Pavel Prouza.
Pavel Prouza také pracoval ve společnostech BlaBlaCar, Socialbakers či Leo Burnett. Před příchodem do Woltu vedl krátce značku Birne skupiny Direct. Vystudoval Anglo-americkou univerzitu v Praze a International School of Helsinki.