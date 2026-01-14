Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Wolt má nového generálního ředitele. Pavel Prouza chce z firmy udělat lídra digitálního maloobchodu

Novým generálním ředitelem společnosti Wolt pro Českou republiku se stal Pavel Prouza. Manažer, který přivedl na český trh značku FlixBus a vybudoval z ní úspěšný byznys, teď míří do prostředí digitální platformy pro lokální obchod.

Prioritou nového generálního ředitele je posílit digitální transformaci lokálních podniků napříč Českem a zákazníkům nadále zjednodušovat každodenní život prostřednictvím pohodlného, rychlého a spolehlivého doručení produktů od jídla až po každodenní nákupy, s důrazem na dostupnou kvalitu pro všechny zákazníky.

Pavel Prouza je zkušený lídr s více než desetiletou praxí v oblasti dopravy, marketingu a digitálních služeb. Na český trh přivedl značku FlixBus a pod jeho vedením se služba úspěšně rozšířila i na Slovensko a do Maďarska a stala se symbolem moderní dálkové dopravy.

Pavel Prouza chce posunout vnímání značky Wolt od pouhého „rozvozu z restaurací“ k digitálnímu obchodnímu domu v kapse, tedy k plnohodnotné službě, která nabízí široký a dostupný výběr produktů pro každodenní život. „Jsem dlouholetým uživatelem Woltu a službu mám rád, protože dělá lidem radost a zjednodušuje jim každodenní život. A právě v tom chci pokračovat – budovat z Woltu online obchodní dům v kapse, kde si lidé jednoduše objednají vše, co zrovna potřebují. Nechceme být službou jen pro horních deset tisíc. Chceme přinášet špičkovou kvalitu za férovou cenu pro každého,“ říká Pavel Prouza, generální ředitel Wolt Česko.

Wolt se pod vedením Pavla Prouzy v letošním roce zaměří mimo jiné na to, aby bylo každodenní nakupování co nejjednodušší, rychlé a spolehlivé. Ať už jde o jídlo, drogerii nebo běžné nákupy, ve městech i v regionech. „V průběhu letošního roku chci přivést na naší platformu několik velkých značek, které nám pomohou naplňovat vizi obchodního domu v kapse. Věřím, že některá z těchto partnerství oznámíme už v příštích měsících,” říká Prouza.

Wolt zároveň bude i nadále pokračovat v budování silných partnerství s lokálními podniky. „Naším cílem je mít na platformě nejen velké a silné značky, ale chceme posilovat naše partnerství s lokálními obchody a restauracemi v regionech a menších městech. Díky našemu globálnímu zázemí a přístupu k nejnovějším technologiím a marketingovým nástrojům jim chceme pomáhat růst, být vidět a propojovat se zákazníky, které by jinak neoslovily. Wolt už dávno není jen o doručování, ale o tom, jak efektivně propojit lidi a podniky v digitálním světě,“ uvádí Pavel Prouza.

Pavel Prouza také pracoval ve společnostech BlaBlaCar, Socialbakers či Leo Burnett. Před příchodem do Woltu vedl krátce značku Birne skupiny Direct. Vystudoval Anglo-americkou univerzitu v Praze a International School of Helsinki.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-02
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-02
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou
Business colleagues meeting together in room
Média a trh
PR čeká rok zásadních změn. Jaké jsou hlavní trendy?
MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Čermáková
Komunita a lidé
Trend single domácností změní celé FMCG
Ileana and William Rudolf Lobkowicz Speaking at Non-Fungible Castle 2022-PhotocreditJanMalý
Komunita a lidé
Staletá historie a blockchain: House of Lobkowicz mění dědictví v budoucnost
foodora robot
Zadavatelé a značky
Robot je stejně jako kurýr styčný bod se zákazníkem
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ