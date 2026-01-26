Vedení prg.ai se mění: Lukáš Kačena jmenován vládním zmocněncem pro AI, do čela se vrací Lenka Kučerová

Neziskový spolek prg.ai, který od roku 2019 rozvíjí pražský a český ekosystém umělé inteligence mění své vedení. Dosavadní ředitel Lukáš Kačena k 1. únoru 2026 opouští svou funkci, aby přijal roli vládního zmocněnce pro umělou inteligenci. Vedení organizace dočasně přebírá Lenka Kučerová, zakladatelka spolku a jeho první ředitelka.
Vláda České republiky rozhodla o jmenování Lukáše Kačeny vládním zmocněncem pro umělou inteligenci na svém zasedání dne 12. ledna 2026. Tento krok reaguje na rostoucí význam AI agendy a potřebu systematické koordinace mezi státní správou, výzkumným sektorem a průmyslem. Kačena, který vedl prg.ai od dubna 2022, se v nové roli zaměří na využití umělé inteligence ve veřejné správě a na posílení aktivní role Česka v evropské digitální politice.
„Jmenování vnímám jako velkou čest i odpovědnost. V prg.ai se nám podařilo vybudovat silnou komunitu a zviditelnit Česko na mapě evropské umělé inteligence. Tyto zkušenosti chci nyní zúročit na vládní úrovni,“ říká Lukáš Kačena. „Mým hlavním úkolem bude využití AI pro potřeby státu, podpora výzkumu a urychlení adopce technologií v praxi,“ dodává.
Během působení Lukáše Kačeny dosáhl spolek prg.ai řady klíčových milníků. Patří mezi ně spuštění partnerského programu prg.ai a spoluzaložení České národní AI platformy, která dnes propojuje stovky subjektů napříč českým AI ekosystémem. Výrazným posunem byla také expanze festivalu Dny AI z původně brněnské akce do všech českých regionů. V roce 2025 tak Dny AI přilákaly celkem 14 000 návštěvníků ve 35 městech. Spolek se pod Lukášovým vedením zároveň systematicky věnoval vzdělávání úředníků a posiloval svou roli v oblasti prosazování veřejných politik v oblasti umělé inteligence.
Do role interim ředitelky se od 1. února 2026 vrací Lenka Kučerová, původní ředitelka, která stála u zrodu spolku a významně se podílela na jeho etablování jako klíčového aktéra českého AI ekosystému. V posledních letech působila v prg.ai jako manažerka rozvoje komunity a partnerství. Její rolí nyní bude zajistit stabilitu organizace v přechodném období, udržet dynamiky růstu členské a partnerské základny a plynulou kontinuitu strategických projektů.
„Z Lukášova jmenování jsem upřímně nadšena. Je jasným potvrzením faktu, že jsme před čtyřmi lety vsadili na správného člověka. Svým působením v prg.ai nejen významně přispěl k rozvoji naší organizace, ale také si vybudoval vysoce relevantní network a odbornost pro jeho novou roli,“ říká Lenka Kučerová. „V letošním roce budeme pokračovat v aktivní spolupráce s našimi členy a partnery, ve vzdělávání studentů, úředníků i široké veřejnosti, organizaci Dnů AI a AI Awards a rozšiřování databáze Česká AI,“ dodává.