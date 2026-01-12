Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Staletá historie a blockchain: House of Lobkowicz mění dědictví v budoucnost

  • Exkluzivně v časopise


Ileana Lobkowicz svou roli ve šlechtické rodině označuje jednoduše jako „storyteller“. „Vždycky říkám, že moje práce je vyprávět příběhy. To je oblast, která mě zajímá nejvíc a ve které se cítím nejpřirozeněji,“ vysvětluje. Vyrostla v Praze a později vystudovala psaní a filozofii na Boston College. Vyprávění příběhů považuje nejen za svou vášeň, ale i za profesní nástroj. „Psaní pro mě nikdy nepředstavovalo jen texty samotné. Je to způsob, jak dávat věcem smysl, jak je propojovat a otevírat lidem,“ říká. V rodinné organizaci House of Lobkowicz se ovšem nevěnuje jen textům, ale především pokračování příběhu samotného rodu.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 1/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Justýna Pískačová

Justýna Pískačová

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-02
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-02
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou
Business colleagues meeting together in room
Média a trh
PR čeká rok zásadních změn. Jaké jsou hlavní trendy?
MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025

MAM Exkluzivně v časopise

Ileana and William Rudolf Lobkowicz Speaking at Non-Fungible Castle 2022-PhotocreditJanMalý
Komunita a lidé
Staletá historie a blockchain: House of Lobkowicz mění dědictví v budoucnost
foodora robot
Zadavatelé a značky
Robot je stejně jako kurýr styčný bod se zákazníkem
Peče celá země
Kreativita a kampaně
Pečení je hra: Když se kampaň televizní soutěže inspiruje gamingem
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ