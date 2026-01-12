Staletá historie a blockchain: House of Lobkowicz mění dědictví v budoucnost

Ileana Lobkowicz svou roli ve šlechtické rodině označuje jednoduše jako „storyteller“. „Vždycky říkám, že moje práce je vyprávět příběhy. To je oblast, která mě zajímá nejvíc a ve které se cítím nejpřirozeněji,“ vysvětluje. Vyrostla v Praze a později vystudovala psaní a filozofii na Boston College. Vyprávění příběhů považuje nejen za svou vášeň, ale i za profesní nástroj. „Psaní pro mě nikdy nepředstavovalo jen texty samotné. Je to způsob, jak dávat věcem smysl, jak je propojovat a otevírat lidem,“ říká. V rodinné organizaci House of Lobkowicz se ovšem nevěnuje jen textům, ale především pokračování příběhu samotného rodu.
Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 1/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.