Petr Lesenský opouští vedení APRA. Nahradí ho Michaela Chrpová

Odborník na PR a marketing Petr Lesenský po devíti letech ukončuje své působení ve vedení Asociace Public Relations (APRA). Výkonnou radu APRA na jeho místě nahradí Michaela Chrpová z agentury Boomerang Communication, která se stala členem APRA na počátku letošního roku.
Petr Lesenský byl členem Výkonné rady APRA od roku 2018 a během svého působení se aktivně podílel na rozvoji asociace. Věnoval se projektům zaměřeným na mladé talenty, spolupráci s veřejnou správou i oblasti politického PR. Z pozice majitele jediné mimopražské agentury zastoupené ve Výkonné radě APRA se dlouhodobě zasazoval také o posilování aktivit asociace v regionech.
Důvodem jeho odchodu je rostoucí časové vytížení v nových projektech, zejména rozvoj služby Marketing360 v agentuře Lesensky.cz a zapojení do českého futsalu, kde ho letos čeká EURO. „Devět let ve vedení APRA mi investovaný čas a energii vrátilo v podobě obrovského množství zkušeností, inspirace a kontaktů. Rozvoj naší profesní organizace mě po celou dobu naplňoval a bavil, nicméně přišel moment, kdy jsem se rozhodl uvolnit židli novým kolegům,“ doplnil Petr Lesenský.
Letošní rok byla do APRA přijata agentura Boomerang, jejíž PR divizi řídí Michaela Chrpová. Právě ta se stala nově členkou výkonné rady APRA.
Během své dvanáctileté kariéry v PR získala Michaela rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti integrované komunikace. Mnoho projektů, které řídila, bylo oceněno tuzemskými i mezinárodními cenami. V minulosti vedla PR tým a divizi influencerů v komunikační skupině Publicis Groupe, řídila tým integrované komunikace v agentuře Konektor PR. V Boomerang Communication nyní založila nově divizi PR. Mezi její srdcové projekty patří ty s osvětovým přesahem, které se snaží o společenskou změnu či lepší edukaci, kreativní collaby a práce s komunitami.
„Petrovi děkujeme za dlouholetý, srdcařský přístup a věříme, že na Moravě v něm má asociace stále pevnou oporu. Současně se těšíme, že Michaela vnese do činnosti APRA nové impulzy a posílí ženský prvek ve vedení asociace,“ poznamenává k personální výměně předseda APRA Radek Maršík.