Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Petr Lesenský opouští vedení APRA. Nahradí ho Michaela Chrpová

Odborník na PR a marketing Petr Lesenský po devíti letech ukončuje své působení ve vedení Asociace Public Relations (APRA). Výkonnou radu APRA na jeho místě nahradí Michaela Chrpová z agentury Boomerang Communication, která se stala členem APRA na počátku letošního roku.

Petr Lesenský byl členem Výkonné rady APRA od roku 2018 a během svého působení se aktivně podílel na rozvoji asociace. Věnoval se projektům zaměřeným na mladé talenty, spolupráci s veřejnou správou i oblasti politického PR. Z pozice majitele jediné mimopražské agentury zastoupené ve Výkonné radě APRA se dlouhodobě zasazoval také o posilování aktivit asociace v regionech.

Důvodem jeho odchodu je rostoucí časové vytížení v nových projektech, zejména rozvoj služby Marketing360 v agentuře Lesensky.cz a zapojení do českého futsalu, kde ho letos čeká EURO. „Devět let ve vedení APRA mi investovaný čas a energii vrátilo v podobě obrovského množství zkušeností, inspirace a kontaktů. Rozvoj naší profesní organizace mě po celou dobu naplňoval a bavil, nicméně přišel moment, kdy jsem se rozhodl uvolnit židli novým kolegům,“ doplnil Petr Lesenský.

Letošní rok byla do APRA přijata agentura Boomerang, jejíž PR divizi řídí Michaela Chrpová. Právě ta se stala nově členkou výkonné rady APRA.

Během své dvanáctileté kariéry v PR získala Michaela rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti integrované komunikace. Mnoho projektů, které řídila, bylo oceněno tuzemskými i mezinárodními cenami. V minulosti vedla PR tým a divizi influencerů v komunikační skupině Publicis Groupe, řídila tým integrované komunikace v agentuře Konektor PR. V Boomerang Communication nyní založila nově divizi PR. Mezi její srdcové projekty patří ty s osvětovým přesahem, které se snaží o společenskou změnu či lepší edukaci, kreativní collaby a práce s komunitami.

„Petrovi děkujeme za dlouholetý, srdcařský přístup a věříme, že na Moravě v něm má asociace stále pevnou oporu. Současně se těšíme, že Michaela vnese do činnosti APRA nové impulzy a posílí ženský prvek ve vedení asociace,“ poznamenává k personální výměně předseda APRA Radek Maršík.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-02
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-02
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou
Business colleagues meeting together in room
Média a trh
PR čeká rok zásadních změn. Jaké jsou hlavní trendy?
MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Čermáková
Komunita a lidé
Trend single domácností změní celé FMCG
Ileana and William Rudolf Lobkowicz Speaking at Non-Fungible Castle 2022-PhotocreditJanMalý
Komunita a lidé
Staletá historie a blockchain: House of Lobkowicz mění dědictví v budoucnost
foodora robot
Zadavatelé a značky
Robot je stejně jako kurýr styčný bod se zákazníkem
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ