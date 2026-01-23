Novým obchodním ředitelem Národního divadla je Tomáš Froyda

Česká první scéna s novým rokem zřídila pozici obchodního ředitele. Do nové sekce sloučila obchodní odbor, marketing a fundraising.
Novou PR posilou souboru Baletu je Magdalena Korcová, v PR Opery od nové sezony působí Lukáš Přikryl, Jan Schneider a Alisa Safonová. PR Činohry a Laterny magiky dále vede Kateřina Ondroušková. Vedoucím komunikace Národního divadla a tiskovým mluvčím zůstává Tomáš Staněk.
Obchod, marketing a fundraising jako jeden tým
Novým obchodním ředitelem Národního divadla je od ledna Tomáš Froyda. Zodpovídat bude za obchod, marketing a fundraising. „Spojení agend obchodu, marketingu a fundraisingu do jedné sekce je podle mého názoru velmi logickým a potřebným krokem, který pomůže zefektivnit všechny tyto činnosti směřující v důsledku ke stejnému a společnému cíli, totiž generování maximálních příjmů/zdrojů pro Národní divadlo,“ komentuje změny Froyda.
Společné vedení podle něj zajistí, že se nebude jednat o vzájemně si konkurující aktivity, ale o různé cesty k synergickému dosažení téhož cíle. „Všechny ‚interakce s externím světem‘ by měly odrážet jednotnou identitu a poslání organizace. Věřím, že vznikne silný, efektivní a strategicky sladěný tým s firemní kulturou spolupráce, odpovědnosti a vzájemného pochopení, který při využití moderních obchodně-marketingových technologií a nástrojů dokáže maximalizovat nejen komerčně–hospodářské výsledky ale i dále posilovat image a společenskou váhu Národního divadla,“ doplňuje.
V rámci jedné sekce může tým podle Froydy atraktivně a účinně nastavovat a řídit komplexní Costumer/Donor Journey. „To znamená promyšleně animovat cestu od prvního kontaktu s ND (marketing) po zakoupení vstupenek (obchod) až po rozhodnutí diváka stát se dárcem či sponzorem (fundraising),” vysvětluje.
Froyda v letech 2014–2025 vedl v Národním divadle odbor vnějších vztahů se zaměřením na fundraising, sponzoring, business development, event management a mezinárodní projekty. Dříve zastával pozici ředitele Divadla ALFA v Plzni, byl manažerem a výkonným producentem Mezinárodního festivalu DIVADLO Plzeň a šéfem Otáčivého hlediště Český Krumlov. Profesně se dlouhodobě pohybuje na pomezí uměleckého provozu, strategického řízení a ekonomiky kulturních institucí. Je absolventem MBA programu Senior Executive na Nottingham Trent University, vystudoval germanistiku a působí také jako soudní tlumočník německého jazyka.