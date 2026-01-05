Zadavatelé a značky
Nikola Parrák se stává novou vedoucí marketingu společnosti Škoda Auto pro český trh

Škoda Auto na českém trhu rozšiřuje svůj manažerský tým. S platností od 2. ledna 2026 se funkce vedoucí marketingu ujímá Nikola Parrák. Dosavadní vedoucí Libor Šedivák již od 1. října 2025 působí jako vedoucí Rozvoje strategie a obchodní sítě ČR, do konce roku 2025 zastával obě pozice. Nikola Parrák bude ve své roli zodpovědná přímo Jiřímu Maláčkovi, vedoucímu Škoda Auto pro český trh.

Nikola Parrák je podle Škoda Auto zkušenou profesionálkou s širokými znalostmi v oblasti mezinárodní reklamy, strategie značky a event managementu. Je absolventkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy a má za sebou řadu studijních i pracovních stáží v zahraničí.

Do společnosti Škoda Auto nastoupila v roce 2015 a prošla řadou pozic především v oblasti marketingu, působila také v koncernu Volkswagen. V minulosti koordinovala uvádění globálních kampaní a poskytovala strategickou podporu pro nové trhy. Mezinárodní zkušenosti získala v Číně, kde působila jako senior brand specialistka u společností Volkswagen Group China v Pekingu a SAIC Volkswagen v Šanghaji.

Na svém dosavadním působišti ve společnosti Škoda Auto pracovala jako koordinátorka tvorby komunikačního obsahu, kde dohlížela na vývoj a realizaci globálních marketingových kampaní pro uvedení nových modelů na trh a pro poprodejní produkty i služby. Do její kompetence spadalo rovněž budování strategických partnerství s předními mediálními a technologickými společnostmi. Od 2. ledna se ujímá zodpovědnosti za oddělení marketingu automobilky na českém trhu.

Dosavadní vedoucí marketingu Libor Šedivák působil na tomto postu od října 2021 a výrazně přispěl k rozvoji marketingových aktivit především zavedením nových metod marketingové komunikace. Od 1. října 2025 zastává pozici vedoucího Rozvoje strategie a obchodní sítě ČR.

„Rád bych poděkoval Liboru Šedivákovi za jeho dosavadní práci v oblasti marketingu a popřál mu mnoho úspěchů v nové roli, jíž se zhostil s nasazením sobě vlastním. Současně chci v našem týmu přivítat Nikolu Parrák. Věřím, že zde uplatní svoje schopnosti a dovednosti. Mám radost, že můžeme využít jejích cenných zkušeností v oblasti mezinárodního marketingu. V nové funkci jí přeji hodně úspěchů v posilování značky a těším se na spolupráci,“ komentoval změnu Jiří Maláček, vedoucí Škoda Auto pro český trh.

„Jsem ráda, že se mohu podílet na marketingových aktivitách dlouholeté jedničky českého automobilového trhu. Vážím si důvěry, kterou jsem získala, a vynasnažím se přispět k tomu, aby značka Škoda dále posilovala své postavení. V tom se mohu spolehnout na motivovaný tým marketingových profesionálů,“ dodává Parrák.

