Martin Hanzal přebírá vedení agentury Carat

Mediální agentura Carat, součást komunikační skupiny Dentsu, oznamuje významnou změnu ve svém vedení. Pozici výkonného ředitele přebírá Martin Hanzal. Ve funkci střídá Marka Hofhanzla, který agenturu vedl v uplynulém období.

Martin Hanzal, zkušený profesionál v oblasti médií, přichází s cílem posílit strategickou pozici Caratu a rozvíjet integrovaná řešení pro klienty v dynamicky se měnícím mediálním prostředí.

Hanzal vstoupil do skupiny Dentsu v dubnu 2023 jako vedoucí nově vznikajícího mediálního týmu. Zodpovídal také za aktivity týmu New Business Development a zároveň za vedení a rozvoj týmu prodeje speciálních televizních operací.

Jeho hlavním úkolem bylo identifikovat a využít nové obchodní příležitosti, což se podle agentury ukázalo jako úspěšné – pod jeho vedením Dentsu získalo významné klienty, jako jsou Komerční banka a Wolt. Nyní se jeho zkušenosti přenášejí do vedení agentury Carat.

Do role ředitele Caratu si přináší manažerské know-how, které získal především jako CEO agentury Mindshare a šéf programatického nákupu v GroupM. Tuto expertízu následně uplatňoval také v mediálním domě Czech News Center, kde před nástupem do Dentsu řídil agenturu pro segment SME.

„Vedení agentury Carat je pro mě výzvou, na kterou se velmi těším. Vzhledem k mým dosavadním zkušenostem se chci přirozeně zaměřit na inovace v oblasti dat a technologií, které jsou pro růst značek nezbytné,“ uvádí Martin Hanzal, nový Managing Director agentury Carat.

Marek Hofhanzl, který agenturu vedl doposud, předává vedení stabilizované agentury s pevným postavením na trhu.

„Martin jednoznačně prokázal, že je zkušeným lídrem orientovaným na výsledky, což dokládají i jeho stabilní úspěchy s velkými značkami. Jeho odborné znalosti v oblasti technologií a managementu jsou v souladu s DNA Caratu a potřebami našich klientů,“ komentuje personální změnu Jiří Vítek, Head of Media Practice skupiny Dentsu. „Zároveň bych chtěl poděkovat Markovi Hofhanzlovi za jeho nasazení a práci, kterou pro Carat v uplynulých letech odvedl. Přeji mu hodně štěstí v jeho dalším profesním i osobním životě,“ dodává.

