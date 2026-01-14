Marketing a obchod zdravotnické skupiny EUC vede Daniel Lemer

Zdravotnická skupina EUC posiluje marketing a obchod na úrovni vrcholového vedení. Od ledna 2026 nastoupil do nově vytvořené pozice marketingového a obchodního ředitele Daniel Lemer. Jeho rolí je propojit strategii značky, obchodní aktivity nebo třeba digitální zkušenost pacientů do jednoho funkčního celku.
Zdravotnická skupina EUC je lídrem ambulantní péče v Česku a zároveň jedním z nejkomplexnějších zdravotnických ekosystémů na trhu. Propojuje primární péči, specializované ambulance, diagnostiku i návazné služby a výrazně investuje do digitalizace a vývoje aplikací. Právě tato šíře a propojenost vytváří silnou základnu pro práci se značkou, daty, customer experience i obchodním potenciálem.
„EUC dnes nabízí unikátní rozsah zdravotní péče a služeb. Naši největší sílu vidím v tom, že celý systém dokáže fungovat jako jeden celek. Abychom tento potenciál dokázali využít i směrem k pacientské zkušenosti a obchodním výsledkům, potřebujeme člověka, který má zkušenosti ze zdravotnictví a umí se na něj dívat i očima pacienta. Dan tuhle kombinaci má a přesně to od něj očekáváme,“ říká Jana Thomas Cílková, CEO a předsedkyně představenstva zdravotnické skupiny EUC.
Daniel Lemer přichází do EUC s dlouholetou zkušeností z marketingu a obchodu ve zdravotnictví. Působil ve společnostech Johnson & Johnson a Dr. Max jako marketingový ředitel. Předchozích pět let zodpovídal za obchod a marketing ve společnosti Penta Hospitals CZ.
„Marketing ve zdravotnictví je specifická disciplína. Stojí na absolutní důvěře, musí umět pracovat s emocemi a musí stejně dobře sloužit pacientům a klientům, tak i vlastním nebo potenciálním zaměstnancům. Základ je ale vždy stejný. Musíte mít kvalitní produkt, tedy skvělou zdravotní péči a službu, na kterou se lidé můžou spolehnout. EUC stojí na kvalitní péči, ke které se navíc přidává propojený kruh služeb. To je obrovský potenciál, který chceme využít,“ říká Daniel Lemer, ředitel marketingu a obchodu zdravotnické skupiny EUC.