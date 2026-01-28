Lucie Výborná po 20 letech odchází z Českého rozhlasu. Od února se vydává novou profesní cestou

Na konci letošního ledna ukončí své působení v Českém rozhlase moderátorka Lucie Výborná, dlouholetá tvář a hlas pořadu Host Lucie Výborné. V Českém rozhlase působila 20 let. Její pořad byl úspěšný nejen v lineárním vysílání, ale také v odloženém poslechu (on-demand). Po odchodu plánuje nastartovat sólovou dráhu v podobě vlastního podcastu.
Lucie Výborná moderovala pořad Host Lucie Výborné každý všední den, od pondělí do pátku. „Lucie Výborná je mimořádná osobnost Českého rozhlasu. Její práce dalece přesahuje běžné moderování. Po dvou desetiletích systematicky nastavovala laťku toho, jak má vypadat poctivý, respektující, a přitom velmi otevřený rozhovor. Českému rozhlasu dala obrovský kus sebe a já jí za to chci upřímně a z celého srdce poděkovat,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Lucie Výborná patří dlouhodobě k nejoblíbenějším osobnostem Českého rozhlasu, a to nejen v lineárním vysílání, ale i v on-demand poslechu. Její rozhovory se pravidelně řadí mezi nejposlouchanější audioobsah napříč platformami. V roce 2013 byla Lucie Výborná uvedena do Síně slávy Českého rozhlasu, čímž bylo oceněno její dosavadní mimořádné profesní působení.
„Mám radost, že jsem mohla 20 let toho nejlepšího, co umím, odevzdat veřejnoprávní službě, kterou považuji v dnešní době za obzvlášť důležitou. Duch rozhlasového domu na Vinohradské 12 je neopakovatelný,“ uvádí Lucie Výborná.
Po odchodu z Českého rozhlasu se Lucie Výborná chystá rozjet vlastní autorský projekt – podcast. „Lucie svými rozhovory po dvacet let významnou měrou přispívala k úspěchu Českého rozhlasu Radiožurnál. Do další profesní etapy jí přejeme hodně štěstí, úspěchu a spokojenosti,“ doplňuje ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
Pořad v obvyklém čase v každý všední den od 9:00 hodin bude pokračovat pod vedením zkušeného moderátora Jana Pokorného pod názvem „Host Radiožurnálu“. „Jan Pokorný již delší dobu s Lucií Výbornou v rozhovorech alternoval. Po dobu zimních olympijských her ho bude střídat také Martin Balucha, který bude přinášet zajímavé rozhovory z dějiště her,“ doplňuje Suchan.