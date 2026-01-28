Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Lucie Výborná po 20 letech odchází z Českého rozhlasu. Od února se vydává novou profesní cestou

Na konci letošního ledna ukončí své působení v Českém rozhlase moderátorka Lucie Výborná, dlouholetá tvář a hlas pořadu Host Lucie Výborné. V Českém rozhlase působila 20 let. Její pořad byl úspěšný nejen v lineárním vysílání, ale také v odloženém poslechu (on-demand). Po odchodu plánuje nastartovat sólovou dráhu v podobě vlastního podcastu.

Lucie Výborná moderovala pořad Host Lucie Výborné každý všední den, od pondělí do pátku. „Lucie Výborná je mimořádná osobnost Českého rozhlasu. Její práce dalece přesahuje běžné moderování. Po dvou desetiletích systematicky nastavovala laťku toho, jak má vypadat poctivý, respektující, a přitom velmi otevřený rozhovor. Českému rozhlasu dala obrovský kus sebe a já jí za to chci upřímně a z celého srdce poděkovat,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Lucie Výborná patří dlouhodobě k nejoblíbenějším osobnostem Českého rozhlasu, a to nejen v lineárním vysílání, ale i v on-demand poslechu. Její rozhovory se pravidelně řadí mezi nejposlouchanější audioobsah napříč platformami. V roce 2013 byla Lucie Výborná uvedena do Síně slávy Českého rozhlasu, čímž bylo oceněno její dosavadní mimořádné profesní působení.

„Mám radost, že jsem mohla 20 let toho nejlepšího, co umím, odevzdat veřejnoprávní službě, kterou považuji v dnešní době za obzvlášť důležitou. Duch rozhlasového domu na Vinohradské 12 je neopakovatelný,“ uvádí Lucie Výborná.

Po odchodu z Českého rozhlasu se Lucie Výborná chystá rozjet vlastní autorský projekt – podcast. „Lucie svými rozhovory po dvacet let významnou měrou přispívala k úspěchu Českého rozhlasu Radiožurnál. Do další profesní etapy jí přejeme hodně štěstí, úspěchu a spokojenosti,“ doplňuje ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.

Pořad v obvyklém čase v každý všední den od 9:00 hodin bude pokračovat pod vedením zkušeného moderátora Jana Pokorného pod názvem „Host Radiožurnálu“. „Jan Pokorný již delší dobu s Lucií Výbornou v rozhovorech alternoval. Po dobu zimních olympijských her ho bude střídat také Martin Balucha, který bude přinášet zajímavé rozhovory z dějiště her,“ doplňuje Suchan.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-04
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-04
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?
kavalírek 2
Komunita a lidé
Kavalírek: Česko může být AI hubem
Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou

MAM Exkluzivně v časopise

Hurvínek
Zadavatelé a značky
Hurvínek slaví století. Divadlo čeká rebranding
Olympijský prsten
Kreativita a kampaně
Značka není vidět a marketing stejně funguje. To je olympijský prsten
Jindřich Fáborský
Komunita a lidé
Zažívám nejlepší část svého života
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ