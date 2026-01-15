Juraj Polerecký je novým marketingovým ředitelem Microsoftu pro Česko a Slovensko

Marketingové vedení české a slovenské pobočky společnosti Microsoft přebírá Juraj Polerecký. Na novou roli nastupuje s více než dvacetiletými zkušenostmi v oboru a hlubokou znalostí regionu.
Před nástupem do nové pozice působil Juraj Polerecký v Microsoftu jako Senior manažer integrovaného marketingu pro průmyslové segmenty v rámci EMEA regionu. Podílel na tvorbě komplexních marketingových strategií a ochraně reputace společnosti napříč střední Evropou, Blízkým východem a Afrikou. Regionální know-how, které získal i díky více než dvacetileté praxi na globálních i lokálních trzích, nyní plně uplatní na národní úrovni v České republice a na Slovensku.
„Cením si důvěry, kterou mi vedení Microsoftu vložilo, a s velkou zodpovědností přebírám marketingové vedení pro Českou republiku a Slovensko,“ říká Juraj Polerecký. „Marketing pro mě není jen o kampaních a eventech – je to o vztazích, důvěře a společné cestě k inovacím. Chci být partnerem, který naslouchá, chápe potřeby firem a pomáhá jim růst díky technologiím Microsoftu. Copilot a umělá inteligence nejsou jen nástroje, ale příležitost, jak lidem ulehčit práci a dát jim prostor pro kreativitu. Věřím, že společně dokážeme přinášet skutečné hodnoty, které budou vidět v každodenním životě i výsledcích, dodává.
„Juraj Polerecký má za sebou silné výsledky v regionálním marketingu a detailně zná český i slovenský trh. Své odborné know-how využil při organizaci prestižních akcí pro nejvýznamnější světové firmy. Jmenování do této role je logickým krokem a věřím, že pod jeho vedením budeme ještě lépe propojovat inovace Microsoftu s reálnými potřebami zákazníků,“ říká Michal Stachník, Country Manager Microsoftu pro Českou republiku a Slovensko.
Polerecký přebírá vedení marketingu v době, kdy se region potýká s dynamickým růstem AI technologií a rychlou digitální transformací. Klíčovými oblastmi jeho působení tak bude nejen komunikace služby Copilot a její integrace napříč obory, ale i podpora prodejních a partnerských týmů a další posilování značky Microsoftu. Jeho nástup podtrhuje strategický význam českého a slovenského trhu pro Microsoft a směřuje k efektivnějšímu naplňování potřeb firem i veřejnosti v éře umělé inteligence.