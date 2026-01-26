Jan Kurel je nový Executive Director agentury Proficio

Na pozici Executive Directora rostoucí marketingové agentury Proficio nastoupil Jan Kurel. Přichází z pozice Digital Media Directora v mediální agentuře Wavemaker (dnes WPP Media), kde figuroval jako strategický partner pro značky z rodiny L’Oréal, ASAHI, Netflix, Savencia a mnoho dalších.
Jan Kurel přináší podle agentury po 15 letech v českém i mezinárodním marketingu do Proficia zkušenosti s efektivním plánováním médií a kombinaci datově řízeného přemýšlení i kreativní exekuce.
„Byl jsem velmi potěšen, když se na mě prvně Petr Halík obrátil s dotazem, zda bych společně s týmem v Proficiu vybudoval upper-funnel propozici. Hned první dny potvrdily, že jsem se rozhodl správně. Díky týmu plnému zapálených profesionálů se každé ráno těším do práce,“ říká nový Executive Director.
Skupinu Proficio dnes tvoří přes 160 expertů a poskytuje full-service služby v oblasti marketingu a consultingu. Skládá se z několika dceřiných značek – Databy, specializované na efektivní správu dat v businessu a PORTA Design, webové a UX studio. Počátkem roku 2025 je doplnily další tři brandy: MAIRA spravující výkonnostní kampaně napříč celým marketingovým funnelem, Loyaltiq se zaměřením na retenci a Keypers jako tým SEO specialistů, v roce 2026 nově také Seen & Heart, agentura zaměřená na tvorbu a správu obsahu na sociálních sítích.
„Vytvoření Proficio HUB včetně struktury jednotlivých společností je velmi ambiciózní, ale ve všech směrech správné rozhodnutí. Věřím, že Proficio coby mediální agentura, přispěje k naplnění cílů celé skupiny,“ říká Kurel.
Celá skupina nyní působí na devíti pobočkách napříč zahraničními městy – včetně Mnichova, Varšavy, Prahy a Brna. Mezi klienty celé skupiny patří známé značky jako Direct Pojišťovna, Emco, Sanitino, Hedepy, Carvago, Regiojet nebo Niceboy.