Jan Diehel se stává novým marketingovým ředitelem společnosti McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu

Jan Diehel přichází do vedení společnosti McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu. Od 12. ledna 2026 zastává pozici marketingového ředitele (Chief Marketing Officer, CMO). Ve své nové funkci bude zodpovědný za rozvoj marketingové strategie v regionu, budování silné a relevantní značky McDonald’s v dlouhodobém horizontu a zlepšování celkové zákaznické zkušenosti – od menu přes komunikaci značky až po digitální nástroje a služby.
Jan Diehel má více než deset let zkušeností v oblasti strategie značky, digitálního marketingu a vedení týmů v regionu střední Evropy. Před příchodem do společnosti McDonald’s působil jako Country Lead pro divizi Foods Business Unit společnosti Unilever v České republice a na Slovensku. Během své profesní kariéry podle společnosti realizoval řadu inovativních projektů a rozsáhlých marketingových kampaní, včetně oživení značky Hellmann’s na trhu a uvedení prémiové italské zmrzliny v České republice.
Jeho profesionální přístup je založen na porozumění spotřebitelům a prodejním kanálům, jasně definovaných cílech značky a systematické implementaci inovací, což je v souladu se strategickými ambicemi společnosti McDonald’s. Ve své funkci se Jan Diehel zaměří na další rozvoj značky McDonald’s a jejích obchodních příležitostí jako přirozené součásti každodenního života zákazníků, s důrazem na měnící se spotřebitelské návyky, zrychlení digitální transformace prostřednictvím personalizované zákaznické zkušenosti a vytváření příjemných zážitků pro miliony zákazníků ve všech třech zemích.
Martin Troup, který od roku 2023 působil jako marketingový ředitel pro společný trh Česka, Slovenska a Ukrajiny, opustí společnost na konci ledna. Jeho přínos k rozvoji marketingové strategie v těchto zemích byl značný a pomohl posílit značku i podnikání v regionu.