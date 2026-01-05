HolkyzMarketingu a #HolkyzByznysu vstupují do nové éry růstu

Platformy #HolkyzMarketingu a #HolkyzByznysu vstupují do další fáze svého vývoje. Většinové podíly přebírají dvě spoluzakladatelky Aneta Martinek a Lucie Audi, které v posledních letech stojí v čele obou projektů. Pavlína Louženská po jedenácti letech předává štafetu, zcela se vzdává vlastnických podílů a bude se naplno věnovat své trendforecastingové agentuře TrendBrews.
Z pohledu studentek, komunity i partnerů se podle vedoucích platforem nemění téměř nic. #HolkyzMarketingu vede i nadále jako CEO Aneta Martinek a #HolkyzByznysu od svého vzniku v únoru 2024 řídí CEO Lucie Audi. Kontinuita vedení tak zůstává zachována a platformy pokračují v tom, „co umí nejlépe: poskytovat kvalitní, praktické a dostupné vzdělávání.“
„#HolkyzMarketingu čekají v roce 2026 ambiciózní plány a zároveň si chceme udržet to, co nás od začátku odlišovalo: komunitní duch, praktické vzdělávání a vzájemná podpora,“ říká Aneta Martinek.
Pod vedením Lucie Audi pokračuje #HolkyzByznysu v budování ekosystému pro podnikatelky v Česku. Fokus na škálování byznysu, komunitní podporu a praktické vzdělávání zůstává klíčový. Platforma má po téměř dvou letech fungování přes 6 000 členek a členů, proškolila více než 10 000 účastnic a účastníků.
„Podnikatelky u nás nehledají jen inspiraci, ale konkrétní kroky, jak svůj byznys posunout dál. Naší vizí je dostat komunitu i vzdělávání na úplně novou úroveň,” říká CEO Lucie Audi.