Generální ředitelkou Imperial Brands pro střední a východní Evropu se stala Lana Zanne Latos

Lana Zanne Latos byla jmenována novou generální ředitelkou pro region střední a východní Evropy (CEE) společnosti Imperial Brands PLC, která je jedním z největších světových producentů tabákových a netabákových nikotinových výrobků. Bude tak řídit aktivity na 8 trzích včetně České republiky, kde skupina působí prostřednictvím společnosti Imperial Brands CR, s.r.o.

Lana se k Imperial Brands připojila v lednu 2024, kdy nastoupila jako regionální ředitelka prodeje a obchodu pro region Afriky, Asie, Austrálie a střední a východní Evropy (AAACE). Před příchodem do Imperial Brands zastávala řadu vedoucích pozic v sektoru FMCG.

Její zkušenosti z oblasti prodeje, marketingu i rozvoje produktových kategorií hrály podle společnosti klíčovou roli při transformaci prodeje Imperial Brands v regionu AAACE. Layn odborné znalosti jsou proto klíčové i pro nadcházející realizaci strategie Imperial Brands do roku 2030 na trzích střední a východní Evropy.

„Mou prioritou je uvést do života naši globální strategii, v níž hraje klíčovou roli střední a východní Evropa. Zaměříme se na budování smysluplných vztahů s našimi obchodními partnery a rozvoj inovativních produktů pro naše spotřebitele. Těším se na tým kvalifikovaných odborníků, díky nimž zcela jistě naplníme naše obchodní ambice,” uvedla Lana Zanne Latos.

Lana je Chorvatka a v současné době žije s rodinou v Polsku.

Christian Münstermann, dosavadní generální ředitel Imperial Brands pro střední a východní Evropu, po třech úspěšných letech v této funkci přechází na novou vedoucí pozici v globálním dodavatelském řetězci skupiny Imperial Brands.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Business colleagues meeting together in room
Média a trh
PR čeká rok zásadních změn. Jaké jsou hlavní trendy?
MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Laťka jde nahoru. Jaké byly letošní Effie Awards?

Peče celá země
Kreativita a kampaně
Pečení je hra: Když se kampaň televizní soutěže inspiruje gamingem
Petr Holeček
Komunita a lidé
Jsme lidovější Forbes, zpravodajství jsme zapíchli
TM_football
Komunita a lidé
Cesta z reklamy k virtuálnímu světu sportu
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
Souboj spotů osmifinále 2024
Komunita
Osmifinále Souboje spotů 2025 rozehráno: pošlete své favority do dalšího kola
Dentsu
Komunita a lidé
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Grand Prix si z Effie odnáší Plzeňský Prazdroj s agenturou VCCP a kampaní pro Proud
