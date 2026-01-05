Generální ředitelkou Imperial Brands pro střední a východní Evropu se stala Lana Zanne Latos

Lana Zanne Latos byla jmenována novou generální ředitelkou pro region střední a východní Evropy (CEE) společnosti Imperial Brands PLC, která je jedním z největších světových producentů tabákových a netabákových nikotinových výrobků. Bude tak řídit aktivity na 8 trzích včetně České republiky, kde skupina působí prostřednictvím společnosti Imperial Brands CR, s.r.o.
Lana se k Imperial Brands připojila v lednu 2024, kdy nastoupila jako regionální ředitelka prodeje a obchodu pro region Afriky, Asie, Austrálie a střední a východní Evropy (AAACE). Před příchodem do Imperial Brands zastávala řadu vedoucích pozic v sektoru FMCG.
Její zkušenosti z oblasti prodeje, marketingu i rozvoje produktových kategorií hrály podle společnosti klíčovou roli při transformaci prodeje Imperial Brands v regionu AAACE. Layn odborné znalosti jsou proto klíčové i pro nadcházející realizaci strategie Imperial Brands do roku 2030 na trzích střední a východní Evropy.
„Mou prioritou je uvést do života naši globální strategii, v níž hraje klíčovou roli střední a východní Evropa. Zaměříme se na budování smysluplných vztahů s našimi obchodními partnery a rozvoj inovativních produktů pro naše spotřebitele. Těším se na tým kvalifikovaných odborníků, díky nimž zcela jistě naplníme naše obchodní ambice,” uvedla Lana Zanne Latos.
Lana je Chorvatka a v současné době žije s rodinou v Polsku.
Christian Münstermann, dosavadní generální ředitel Imperial Brands pro střední a východní Evropu, po třech úspěšných letech v této funkci přechází na novou vedoucí pozici v globálním dodavatelském řetězci skupiny Imperial Brands.