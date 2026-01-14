Filip Truhlář posílil Taste na pozici Strategist

Digitální agentura Taste rozšířila svůj tým o Filipa Truhláře, který nastoupil na pozici Strategist. Ve své nové roli se zaměří na rozvoj dlouhodobých brandových a komunikačních strategií pro lokální i mezinárodní klienty a podpoří tak další posun agentury směrem k systematičtější práci se značkami a jejich byznysovým růstem.
Jeho příchod zapadá do dlouhodobého směřování Taste, jehož ambicí je být pro klienty strategickým partnerem, který propojuje marketing s reálnými byznysovými cíli.
Filip Truhlář přichází do Taste z agentury VML, kde působil jako Brand Strategic Planner a podílel se na tvorbě a rozvoji strategií značek napříč evropskými trhy. Zodpovídal zde za strategické vedení kampaní i dlouhodobé brandové směřování významných klientů, včetně projektů v oblasti employer brandingu pro konzultační a telekomunikační společnosti.
V minulosti strávil více než čtyři roky v agentuře SYMBIO Digital, kde se specializoval na strategii značek v digitálním prostředí, a to od korporátní a značkové komunikace přes webové platformy až po employer branding a zákaznickou zkušenost. Ve své práci kombinoval detailní brandové analýzy a výzkum se schopností převádět komplexní byznysové cíle do srozumitelné a kreativně využitelné strategie.
Významnou část jeho kariéry tvoří také vedení agentur. Jako Head of Digital v MADgtl (dříve Qest Digital) se podílel na řízení agentury i na budování klientského portfolia od lokálních značek až po významné hráče na trhu.
Kromě komerční praxe se Filip Truhlář dlouhodobě věnuje také vzdělávání. Od roku 2012 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako spolutvůrce a lektor bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi, kde se zaměřuje na audiovizuální komunikaci, práci se značkou a propojení kreativity s byznysem.
„V Taste se chci zaměřit na rozvoj kreativní komunikace značek tak, aby byla agentura vnímána nejen jako výkonnostní, ale také jako partner pro budování značek. Taste je dnes poptávána především pro výkonnostní marketing. Mým cílem je tuto pozici rozšířit o práci se značkami, kreativní komunikací a dlouhodobou hodnotou pro klienty. Chceme pro klienty fungovat jako externí CMO a přinášet do jejich marketingu trendy, reagovat na trh a konkurenci i pomáhat budovat dlouhodobý růst značky,“ popisuje svoji roli Filip Truhlář.
Příchod Filip Truhláře zapadá do širšího posunu Taste směrem k byznysově orientovaným službám a reaguje na rostoucí poptávku po partnerech, kteří spojují digitální odbornost s reálným dopadem na výsledky klientů.
„Dlouhodobě se posouváme od čistě výkonného marketingu ke skutečnému strategickému partnerství. Filipův příchod vnímáme jako důležitý krok v tom, jakým způsobem chceme s klienty pracovat. Přináší schopnost dívat se na značku, komunikaci i byznys jako na jeden celek a převádět dlouhodobé ambice do konkrétní strategie. Naším cílem nejsou jen funkční kampaně, ale projekty, pod které se naši klienti chtějí veřejně a s hrdostí podepsat. A právě k takovým výstupům je potřeba strategický nadhled, zkušenost a odpovědnost za směr,“ říká Jan Makovička, CEO digitální agentury Taste.