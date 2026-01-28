Etnetera Core má nového CTO. David Bečvařík vede technologickou strategii skupiny v éře transformace software housů

Etnetera Core, která je součástí Etnetery Group, má nového technologického ředitele. Pozici CTO přebírá David Bečvařík, který s sebou přináší téměř devět let zkušeností ze společnosti Red Hat. Do Etnetery Core přichází z Heureka Group. Nahrazuje Martina Kačera, který firmu poslední roky technologicky vedl a více než dvě dekády pomáhal rozvíjet. Bečvařík bude odpovídat za technologickou strategii celé skupiny v éře, kdy AI zásadně mění způsob, jakým firmy dodávají software.
David Bečvařík má za sebou kariéru postavenou na práci s enterprise technologiemi a řízení komplexních transformačních programů. V Red Hatu zastával takřka devět let pozice od DevOps engineera až po vedení solution architecture pro Česko a Slovensko, kde byl zodpovědný za návrh technických řešení pro velké korporátní zákazníky. V Heurece se následně podílel na konsolidaci tří monolitických platforem provozovaných v devíti zemích do jedné sdílené architektury spojené s migrací do cloudu.
„Moje priorita je posunout IT z role efektivního dodavatele do role skutečného spolutvůrce byznysových výsledků. Technologie nemají pouze reagovat na zadání, ale aktivně pomáhat testovat nové příležitosti, zrychlovat time-to-market a vytvářet dlouhodobou konkurenční výhodu. Ve své technologické vizi se opírám o tři pilíře, a to o rychlé ověřování hodnoty přes MVP a experimenty, o architekturu jako nástroj pro škálování byznysu, a nakonec hlavně o efektivní využití AI a agentů orientované na dopad. Mým cílem tedy rozhodně není maximalizovat objem dodaného kódu, ale rychlost učení a schopnost systematicky a opakovatelně převádět nápady na ověřené produkty a služby s vysokou kvalitou,“ říká David Bečvařík, nový CTO Etnetery Core.
Nová éra pro software housy
Podle Bečvaříka nečeká trh vývojových služeb v horizontu příštích blízkých let pouhá optimalizace, jako tomu bylo v posledních letech, ale zásadní transformace byznys modelu. „Software housy se musejí transformovat z dodavatelů ‚člověkohodin‘ na poskytovatele komplexních technologických řešení postavených na bezpečné agentní automatizaci. Tradiční model postavený na pronájmu vývojářů přestává být udržitelný. Hodnota firmy bude definována její vnitřní efektivitou, mírou automatizace a kvalitou strategického rozhodování,“ doplňuje Bečvařík.
Právě pod jeho vedením očekává Etnetera Core od týmu přesahujícího 80 vývojářů zásadní posun, a to od čistého psaní kódu k odpovědnosti za celý životní cyklus produktu. Klíčovým předpokladem pro smysluplné využití AI je podle něj takzvaný T-shaped profil vývojářů, který je charakterizován hlubokou specializací doplněnou širokým systémovým přehledem. Právě tento posun má Etneteře Core umožnit nabízet klientům služby, které jdou výrazně nad rámec tradiční dodávky softwaru.
„Viděli jsme poměrně jasně, že trh s dodávkou softwaru prochází jednou z vůbec nejrazantnějších změn. Firmy zároveň mnohem více od svých technologických partnerů očekávají, že nebudou jen dodavatelé softwaru, ale že rozumějí jejich byznysu a umějí technologie v čele s AI promítnout do jejich obchodních výsledků. Abychom v této oblasti dokázali dále nabízet špičkovou službu, potřebovali jsme lídra, který situaci vidí se stejnou urgencí. David nás o své vizi přesvědčil velmi rychle,“ uzavírá Lukáš Kmínek, CEO Etnetery Core.