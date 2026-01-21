Dagmar Klapková střídá Bubeníčka v čele Etnetery Motion. Agentura sází na kreativitu a AI

Kreativní agentura Etnetera Motion, patřící do Etnetery Group, má novou CEO. Vedení přebírá Dagmar Klapková, která v agentuře působí přes deset let a má za sebou více než dvacetiletou zkušenost v komunikačním prostředí.
V čele agentury nahrazuje Michala Bubeníčka, který zůstává v Etneteře partnerem a bude se i nadále podílet na česko-australských projektech. Etnetera Motion pod vedením Klapkové chce lépe propojit kreativní přístup s praktickým využitím umělé inteligence.
Dagmar Klapková dlouhodobě působí v managementu Etnetery Motion, kde se po svém příchodu z agentury Havas přes deset let systematicky věnuje rozvoji lidí a nastavování fungujících týmů. Během své více než dvacetileté kariéry v komunikačním prostředí získala zkušenosti z vedení nejrůznějších projektů. V Etneteře Motion se v posledních letech podílela především na stabilizaci agentury, nastavení jejího směřování a posunu směrem k dlouhodobé udržitelnosti.
„Silná kreativita dnes nevzniká izolovaně. Musí obstát v reálném světě lidí, technologií i byznysu. V Etneteře Motion proto stavíme na výrazných kreativních nápadech, netradičních formách komunikace a špičkové AI produkci. Ty dohromady vytvářejí kampaně s reálným dopadem. Nejde nám o efekty ani o technologii pro technologii – cílem je, aby značka získala dlouhodobou relevanci a stala se přirozenou součástí světa svého publika. Kreativitu a AI vnímáme jako jeden celek, který značkám umožňuje mluvit současným jazykem a být skutečně vidět i slyšet,“ říká Dagmar Klapková, CEO Etnetery Motion.
Etnetera Motion pod vedením Klapkové vstupuje do nové etapy, ve které chce lépe propojit kreativní přístup s využitím umělé inteligence v každodenní klientské práci. Zásadní roli v tomto posunu sehrává kreativní leadership agentury v čele s duem Miky & Miky. Miky Karas, executive creative director Etnetery Motion, společně s Mikym Bílkem, associate creative directorem, nastavili nový směr kreativy s důrazem na AI produkci, experimentování s novými formáty a efektivnější propojení nápadu s finální exekucí.
„Prostředí reklamního trhu je aktuálně velmi dynamické. Tím spíš naši klienti oceňují dynamické duo Miky & Miky. Já jsem ten, co křičí ‚kreativita a nápad budou potřeba víc než kdy předtím‘, zatímco druhý Miky řve ‚díky AI dnes dokážeme vyrobit vlastně cokoli‘. Právě silná kreativa s obrovskými produkčními možnostmi je přesně ta kombinace, která z Etnetery Motion dělá pro značky ideálního partnera na příští roky. A nejlepší na tom je, že vedení v čele s Dášou tenhle přístup maximálně podporuje,“ doplňuje Miky Karas, ECD Etnetery Motion.
Most pro sdílení AI trendů a know-how mezi dvěma polokoulemi
Michal Bubeníček po odchodu z vedení agentury Etnetera Motion přijímá pracovní kontrakt v agentuře REBORN, nezávislé australské kreativně-technologické agentuře, která kombinuje expertizu velkých firem s agilním „boutique“ přístupem. V Sydney bude zodpovědný za tvorbu AI strategií, rozvoj interních kompetencí, zavádění AI agentů do každodenního provozu i implementaci moderních technologií do kreativy, produkce a marketingových procesů. Součástí jeho role bude také školení klientů, nastavování workflow, propojení českého a australského know-how a hledání nových obchodních příležitostí pro Etneteru Group v regionu.
„Austrálie je jeden z nejrychleji se vyvíjejících trhů v oblasti AI v marketingu a díky REBORN máme výjimečnou příležitost propojit české know-how s globálními inovacemi. Nevnímám to jako odchod, ale jako cestu, jak rozšířit naše pole působnosti. Zůstávám partnerem Etnetery Motion a těším se, že českým firmám otevřeme cestu na trh Asie a Pacifiku,“ uzavírá Michal Bubeníček, který dosud proškolil více než 15 000 lidí a 80 firem včetně značek Škoda Auto, Red Bull nebo Jägermeister. Vystupoval také na mezinárodních akcích v Amsterdamu či Kodani a stál u prvních australských aktivit, které Etnetera Group s agenturou REBORN rozvíjela před pěti lety.