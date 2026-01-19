Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Bývalá dlouholetá mluvčí České pojišťovny nově povede komunikaci organizace Svoboda zvířat

Na pozici ředitelky komunikace a péče o dárce v organizaci Svoboda zvířat nastupuje Ivana Buriánková. V této roli bude zodpovědná zejména za strategické řízení komunikace, posilování povědomí o ochraně zvířat v české společnosti a rozvoj vztahů s komunitou příznivců a dárců.

Ivana Buriánková přichází do Svobody zvířat s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti komunikace. Deset let strávila v Generali České pojišťovně (dříve České pojišťovně), kde nejprve řadu let působila jako tisková mluvčí, následně pak vedla tým externí a interní komunikace. Poté zastávala roli komunikačního lídra v JRD Group, kde byla zodpovědná za interní i externí komunikaci, nastavovala a realizovala komunikační strategii a podporovala rozvoj značky i firemní kultury.

„Mám velkou radost, že mohu své zkušenosti využít ve prospěch organizace, která má za sebou za desítky let své existence velký kus smysluplné práce pro zvířata a může se pochlubit skutečně významnými výsledky. V rámci své nové role chci přispívat k tomu, aby se hlas zvířat dostával k co nejširší veřejnosti, aby ochrana zvířat byla standardní součástí české legislativy a aby se naši příznivci a dárci cítili jako opravdu důležitá součást společenské změny v oblasti ochrany práv zvířat,“ komentuje svůj nástup do vedení Svobody zvířat Ivana Buriánková.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-3
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-3
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

kavalírek 2
Komunita a lidé
Kavalírek: Česko může být AI hubem
Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou
Business colleagues meeting together in room
Média a trh
PR čeká rok zásadních změn. Jaké jsou hlavní trendy?

MAM Exkluzivně v časopise

Snímek obrazovky 2026-01-15 v 10.19
Média a trh
Stranger Things: Jak Netflix proměnil seriál v globální zážitek
Ondřej Pojzl
Komunita a lidé
Agenti největších hvězd si mohou vybírat. Praha se pomalu dostává mimo hru.
Harry_potter_WB
Média a trh
Největší bitva Hollywoodu. Kdo uchvátí Warner Bros?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ