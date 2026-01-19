Bývalá dlouholetá mluvčí České pojišťovny nově povede komunikaci organizace Svoboda zvířat

Na pozici ředitelky komunikace a péče o dárce v organizaci Svoboda zvířat nastupuje Ivana Buriánková. V této roli bude zodpovědná zejména za strategické řízení komunikace, posilování povědomí o ochraně zvířat v české společnosti a rozvoj vztahů s komunitou příznivců a dárců.
Ivana Buriánková přichází do Svobody zvířat s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti komunikace. Deset let strávila v Generali České pojišťovně (dříve České pojišťovně), kde nejprve řadu let působila jako tisková mluvčí, následně pak vedla tým externí a interní komunikace. Poté zastávala roli komunikačního lídra v JRD Group, kde byla zodpovědná za interní i externí komunikaci, nastavovala a realizovala komunikační strategii a podporovala rozvoj značky i firemní kultury.
„Mám velkou radost, že mohu své zkušenosti využít ve prospěch organizace, která má za sebou za desítky let své existence velký kus smysluplné práce pro zvířata a může se pochlubit skutečně významnými výsledky. V rámci své nové role chci přispívat k tomu, aby se hlas zvířat dostával k co nejširší veřejnosti, aby ochrana zvířat byla standardní součástí české legislativy a aby se naši příznivci a dárci cítili jako opravdu důležitá součást společenské změny v oblasti ochrany práv zvířat,“ komentuje svůj nástup do vedení Svobody zvířat Ivana Buriánková.