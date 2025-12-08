Svengali Digital vede Tomáš Dvořák, přichází ze Socialsharks

Komunikační agentura Svengali Communications získala posilu do svého vedení. Novým šéfem její dceřiné digitální společnosti Svengali Digital se od začátku prosince stal Tomáš Dvořák.
Tomáš Dvořák přichází do Svengali z kreativní digitální agentury Socialsharks, ve které strávil deset let. Začínal jako kreativní copywriter, později působil jako seniorní specialista digitálního marketingu. Podílel se na desítkách digitálních kampaní pro tuzemské i mezinárodní značky napříč segmenty, mimo jiné pro Škoda Auto, Huawei, UniCredit Bank, Alma Career či E.ON.
Svengali Communications je známá tvorbou integrovaných komunikačních a marketingových kampaní se silným důrazem na kreativu. „V Tomášovi získáváme výraznou posilu nejen pro samotnou rychle se rozvíjející Svengali Digital, ale i špičkového kreativce, který ještě posílí naše celkové zaměření na tvorbu vysoce funkčního obsahu podávaného hravou, vstřícnou a lehce zapamatovatelnou formou,“ říká managing partner Svengali Communications Marek Pražák.
Tomáš Dvořák se zaměří na další rozvoj Svengali Digital – od digitální části integrovaných kampaní až po posilování samostatného byznysu v oblasti sociálních sítí a dalších oblastí digitální komunikace, včetně zapojování nových formátů do komunikačního mixu.
Mimo svou profesi je Tomáš Dvořák aktivní textař a muzikant (autor textů například pro úspěšný hudební projekt pro děti Karol a Kvido), autor oceněného blogu dnesnaukrajine.cz, divadelník nebo lektor aplikované improvizace.
Za poslední čtyři roky získala agentura řadu významných ocenění, mezi jinými: téměř 50 cen v tuzemských PR soutěžích LEMUR a Zlatý středník, zvítězila v prestižní světové soutěži World PR and Communications Awards, získala čtyři EFFIE byla rovněž zvolena za Agenturu roku 2023 a 2024 ve Zlatém středníku. Na loňských LEMURech také získala Grand Prix za projekt roku.