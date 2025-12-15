Jak se v Česku daří muzice? Petr Ostrouchov otevřeně o stavu hudební branže

Petr Ostrouchov začínal v oblíbené skupině Sto zvířat. V roce 2006 ji opustil, aby se mohl naplno věnovat právnické činnosti, skládání filmové hudby a písniček na pomezí folkrocku a jazzu. Těmito styly se zabývá i coby majitel vydavatelství Animal Music. Svými melodiemi doprovodil řadu celovečerních snímků, z nichž nejvýznamnější jsou Želary, Občanský průkaz, Vendeta, Klauni a pohádka Čert ví proč. Složil též hudbu k detektivním minisériím Modré stíny a Vodník či k thrilleru Zrádci.
Hlavně však stojí za trojicí pozdních alb Vladimíra Mišíka Jednou tě potkám, Noční obraz a Vteřiny, měsíce a roky. Zaštítil také kritikou nadšeně přijaté album Lenky Dusilové Řeka. Společně tyto projekty získaly úctyhodné množství cen Anděl. Nejnověji sklízí ovace živá deska Petrovy party Blue Shadows s členy Mišíkovy kapely Etc… Za prozaickým názvem 24/11/2019 se skrývá další porce živelného bigbítu, ovlivněného těmi nejlepšími angloamerickými vzory..
