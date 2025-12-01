Obchod Košíku převzal Jan Navrátil. Zaměří se na privátní značky a klíčová partnerství

Posílit privátní značky, navázat a rozvíjet důležitá strategická partnerství, ale také poznat, jak se změnil český zákazník, a umět mu přinést, co hledá. To je klíčová část mise Jana Navrátila, který se stal novým obchodním ředitelem online supermarketu Košík.cz. Přichází s dlouholetou zkušeností z kamenného retailu i FMCG.
Klíčovější zkušenosti získal Jan Navrátil v Globusu, kde strávil 16 let. Z pozice produktového manažera se postupně stal provozním ředitelem a členem představenstva. Následně působil skoro dva roky jako jednatel společnosti. Stál zde u zrodu strategických projektů jako „Zdravý svět“ nebo „Párty svět“ a zasloužil se o úspěšný chod společnosti v době pandemie covid-19 a následné postpandemické etapě.
Opačnou perspektivu – tedy ze strany dodavatele – získal v české pobočce společnosti Borgy. Tu jako ředitel provedl restrukturalizací, jejímž vyvrcholením bylo například zajištění licenční smlouvy pro výrobu spotřební elektroniky značky Bosch.
V Košíku bude Jan Navrátil se svým týmem zastřešovat nákup, pricing, category management a vývoj privátních značek. Klíčová pro něj bude také spolupráce s jednotlivými partnery, počínaje velkoprodejnami Makro, které s Košíkem spolupracují na produktové nabídce a logistice.
„Po letech se do českých domácností vrací zdravá spotřeba, roste chuť vybírat i podle jiných parametrů, než je cena. I proto teď bude pozitivní trajektorii, na které se Košík nachází, podporovat správně nastavená nabídka pro zákazníka,“ vysvětluje Navrátil. „Trh je jiný než před covidem a spoustu cest budeme muset prošlapat znova. Je to ale příjemná výzva, i díky tomu, jaké nové možnosti se otevírají třeba na úrovni práce s daty,“ dodává.
Právě o datový element se chce Navrátil se svým týmem opřít při práci se sortimentem i cenou. Na Košíku se díky tomu bude objevovat výrazně více sezonních produktů, doplní se řada specializovaných produktů a v neposlední řadě dojde k postupnému rozšíření portfolia privátních značek. Ty si na základě svého každodenního chování „zformují“ sami zákazníci.
„Cílem je, aby Košík dokázal svým sortimentem i privátními značkami přesně reagovat na potřeby zákazníků a sezónnost. Vidím obrovský potenciál například v personalizaci nabídky a jejím propojení s naší skvělou logistikou,“ říká Navrátil. „Náš model má tu výhodu, že dokážeme jakékoli zboží doručit už od jedné hodiny od objednání až na práh kuchyně. Kombinujeme sortiment širší než v supermarketu s rychlostí a pohodlím,” dodává.
Podle tohoto klíče bude Košík také uzavírat nová strategická partnerství – ať už na straně vhodných dodavatelů zboží nebo při tvorbě alternativních prodejních kanálů. Jedním z cílů je například možnost jednoduše propojit lokální farmáře a maloproducenty se zákazníky přímo v regionu, a to včetně expresního doručení.
„Online prodej potravin má velkou budoucnost. Rozhodně si nemyslím, že jeho mise je bojovat s kamenným retailem. Naopak se objevuje řada cest, kde se oba modely skvěle doplňují,“ zmiňuje Navrátil. „To je pro trh i zákazníka jako takového skvělá zpráva. A já budu rád, pokud Košík výrazně přispěje k růstu zákaznického komfortu i schopnosti doručovat perfektní produkty za ceny minimálně srovnatelné s tradičními prodejci,“ uzavírá.