Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Obchod Košíku převzal Jan Navrátil. Zaměří se na privátní značky a klíčová partnerství

Posílit privátní značky, navázat a rozvíjet důležitá strategická partnerství, ale také poznat, jak se změnil český zákazník, a umět mu přinést, co hledá. To je klíčová část mise Jana Navrátila, který se stal novým obchodním ředitelem online supermarketu Košík.cz. Přichází s dlouholetou zkušeností z kamenného retailu i FMCG.

Klíčovější zkušenosti získal Jan Navrátil v Globusu, kde strávil 16 let. Z pozice produktového manažera se postupně stal provozním ředitelem a členem představenstva. Následně působil skoro dva roky jako jednatel společnosti. Stál zde u zrodu strategických projektů jako „Zdravý svět“ nebo „Párty svět“ a zasloužil se o úspěšný chod společnosti v době pandemie covid-19 a následné postpandemické etapě.

Opačnou perspektivu – tedy ze strany dodavatele – získal v české pobočce společnosti Borgy. Tu jako ředitel provedl restrukturalizací, jejímž vyvrcholením bylo například zajištění licenční smlouvy pro výrobu spotřební elektroniky značky Bosch.

V Košíku bude Jan Navrátil se svým týmem zastřešovat nákup, pricing, category management a vývoj privátních značek. Klíčová pro něj bude také spolupráce s jednotlivými partnery, počínaje velkoprodejnami Makro, které s Košíkem spolupracují na produktové nabídce a logistice.

„Po letech se do českých domácností vrací zdravá spotřeba, roste chuť vybírat i podle jiných parametrů, než je cena. I proto teď bude pozitivní trajektorii, na které se Košík nachází, podporovat správně nastavená nabídka pro zákazníka,“ vysvětluje Navrátil. „Trh je jiný než před covidem a spoustu cest budeme muset prošlapat znova. Je to ale příjemná výzva, i díky tomu, jaké nové možnosti se otevírají třeba na úrovni práce s daty,“ dodává.

Právě o datový element se chce Navrátil se svým týmem opřít při práci se sortimentem i cenou. Na Košíku se díky tomu bude objevovat výrazně více sezonních produktů, doplní se řada specializovaných produktů a v neposlední řadě dojde k postupnému rozšíření portfolia privátních značek. Ty si na základě svého každodenního chování „zformují“ sami zákazníci.

„Cílem je, aby Košík dokázal svým sortimentem i privátními značkami přesně reagovat na potřeby zákazníků a sezónnost. Vidím obrovský potenciál například v personalizaci nabídky a jejím propojení s naší skvělou logistikou,“ říká Navrátil. „Náš model má tu výhodu, že dokážeme jakékoli zboží doručit už od jedné hodiny od objednání až na práh kuchyně. Kombinujeme sortiment širší než v supermarketu s rychlostí a pohodlím,” dodává.

Podle tohoto klíče bude Košík také uzavírat nová strategická partnerství – ať už na straně vhodných dodavatelů zboží nebo při tvorbě alternativních prodejních kanálů. Jedním z cílů je například možnost jednoduše propojit lokální farmáře a maloproducenty se zákazníky přímo v regionu, a to včetně expresního doručení.

„Online prodej potravin má velkou budoucnost. Rozhodně si nemyslím, že jeho mise je bojovat s kamenným retailem. Naopak se objevuje řada cest, kde se oba modely skvěle doplňují,“ zmiňuje Navrátil. „To je pro trh i zákazníka jako takového skvělá zpráva. A já budu rád, pokud Košík výrazně přispěje k růstu zákaznického komfortu i schopnosti doručovat perfektní produkty za ceny minimálně srovnatelné s tradičními prodejci,“ uzavírá.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek

MAM Exkluzivně v časopise

Echo Prime, Pavel Štrunc, studio
Komunita a lidé
Můžete mít dobré i špatné dny. Ale moderovat musíte pořád
Effie
Akce a soutěže
Effie Awards znají finalisty. Jak porota vybírala?
POPAI day 2025
Akce a soutěže
POPAI DAY: Reklama není o regálech, ale o vztazích
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ