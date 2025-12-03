Zadavatelé a značky
LinkedIn stratég Veselin Vasilev nastupuje jako Global Account Lead do Blueprints

© Blueprints

Blueprints s.r.o., expertní skupina specializovaná na růst značek na LinkedInu, posiluje svůj tým o novou strategickou osobnost. Do agentury přichází Veselin Vasilev, bývalý Digital Marketing Strategist působící jménem společnosti LinkedIn.

Vasilev během 3 let a 3 měsíců na straně platformy rozvíjel a udržoval hlubokou odbornost v oblasti LinkedIn Marketing Solutions, radil inzerentům s výkonností a měřením kampaní, připravoval optimalizační postupy a strategie cílení a podporoval dlouhodobou aktivaci i retenci zadavatelů reklamy. Předtím působil také jako Deal Desk Analyst jménem LinkedIn, kde se věnoval procesní kvalitě, interním workflow a plynulému řízení LSS účtů.

„Veselin rozumí LinkedInu zevnitř. Od produktových mechanismů až po nuance chování inzerentů. Tohle know-how je u nás přesně tím, co posiluje naši ambici dodávat nejpřesnější LinkedIn Ads exekuci v Evropě,“ říká Petr Mareš, Founder & CEO Blueprints.

Současně s rozšířením týmu agentura představuje i nové klienty. Mezi nejnovější zakázky patří technologické studio DIVR Labs, platforma instaVRarena pod hlavičkou DIVR Labs, dále GIVET a další kampaň pro realitně-poradenskou společnost JK Advisory. Blueprints tím dál rozšiřuje své portfolio v oblastech technologií, B2B služeb i real estate segmentu.

Blueprints s.r.o. je specializovaná LinkedIn agentura zaměřená na měřitelný B2B růst. Kombinuje kreativní preciznost s hlubokou výkonnostní expertízou a pomáhá značkám otevírat nové trhy, aktivovat vysoce hodnotná publika, škálovat kampaně díky CRM-propojeným funnelům a proměňovat LinkedIn v jejich nejsilnější obchodní kanál. Pod vedením zakladatele Petra Mareše agentura pracuje s klienty z oblastí SaaS, technologií, real estate a finančních služeb.

Tisková zpráva

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
footshop
Kreativita a kampaně
Footshop v nové kampani mění pravidla Vánoc
