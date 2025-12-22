Komunikační tým skupiny ČSOB nově povede Monika Hořínková

Novou ředitelkou útvaru Externí a interní komunikace skupiny ČSOB se v prosinci stala Monika Hořínková, která do nové role přichází se zkušenostmi nejen z komunikace ČSOB, ale také s dlouholetým backgroundem z agenturního či mediálního prostředí.
„Monika přináší kombinaci odbornosti, energie a profesionálního nadhledu. Jsem přesvědčen, že pod jejím vedením bude náš tým dál posilovat nejen svou roli, ale také úspěšně posouvat komunikační aktivity celé skupiny ČSOB i novými směry,“ říká Jiří Jón, výkonný ředitel Skupinové komunikace ČSOB.
Monika Hořínková působí v týmu komunikace ČSOB od roku 2024. Před příchodem do ČSOB pracovala jako novinářka, několik let strávila v agenturním prostředí či v ecommerce a následně v mediálních domech Czech News Center a Active Radio, kde zodpovídala za kompletní komunikačních strategii obou mediahousů. V nové roli přebírá vedení interní a externí komunikace i odpovědnost za její strategické směřování v rámci celé skupiny.
„Pozici přebírám s respektem k dosavadní práci celého týmu, a zároveň s nadšením z toho, jak široký a pestrý záběr komunikace ve skupině ČSOB má. Jsme každý den po boku milionů lidí a statisíců firem, pracujeme s mnoha konkrétními tématy, máme prostor zkoušet nové přístupy a zároveň velmi silný dosah. Je to velká výzva, ale příjemná a motivující. Mojí ambicí je, aby naše komunikace zůstala srozumitelná, efektivní a přinášela hodnotu klientům, médiím i celé společnosti,“ říká Monika Hořínková, nová ředitelka útvaru Externí a interní komunikace skupiny ČSOB.
Útvar Externí a interní komunikace skupiny ČSOB zajišťuje řízení reputace bankovní skupiny, koordinaci externí a interní komunikace, vztahy s médii a veřejnou správou a podporu značky. Jeho úkolem je dlouhodobě posilovat image skupiny a podporovat realizaci její obchodní a strategické agendy.