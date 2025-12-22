Zadavatelé a značky
Komunikace je důležitá, je ale potřeba nepodléhat emocím

Jedním z nejsilnějších brandů na českém trhu je Člověk v tísni. Jak se o takovou značku pečuje, popisuje Šimon Pánek.

Na konci osmdesátých let zorganizoval první humanitární sbírku, v současnosti vede největší nevládní organizaci v Česku. Jedním z hlavních pilířů práce Šimona Pánka, ředitele Člověka v tísni, je i komunikace. V rozhovoru pro Marketing & Media Pánek, který vystoupil na letošním Foru Media, hovoří také o měnící se roli médií a lidí pracujících v mediálních domech.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 51-52/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Justýna Pískačová

