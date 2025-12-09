Zadavatelé a značky
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová

Komunikační skupina Dentsu oznamuje strategické změny ve svém managementu. Martina Slezáková si ke své stávající roli výkonné ředitelky agentury iProspect přibírá vedení obchodních aktivit skupiny na pozici Head of Digital Trading. Vedení iProspectu se zároveň rozšiřuje o novou pozici Head of Client Service & Business Growth. Tu obsadí Katarína Krajkovičová, která se na post posouvá z role Client Service Director.

Změny jsou součástí širší strategie Dentsu zaměřené na efektivní řízení investic a další rozvoj digitálních řešení. Skupina tak zajišťuje kontinuitu v péči o klienty a zároveň posiluje své kompetence v oblasti digitálního obchodování.

Martina Slezáková bude nově zastřešovat dvě klíčové oblasti. Vedle řízení agentury iProspect se stává novou Head of Digital Trading pro celou skupinu Dentsu. V této roli bude zodpovědná za řízení obchodních aktivit v digitálních médiích, vztahy s partnery a strategický rozvoj tradingových aktivit. Navazuje tak na práci Tomáše Šmída, který pozici zastával od roku 2022.

„Těším se na tuto novou roli. Díky zkušenostem z vedení iProspect budu moci propojit strategický pohled na komunikaci v online prostředí s efektivním tradingem v digitálních médiích. Věřím, že tím v Dentsu posuneme naše digitální služby zase o krok dál, a i nadále budeme našim klientům silnými partnery v dynamickém prostředí digitálního marketingu,” uvádí Martina Slezáková, výkonná ředitelka agentury iProspect.

Slezáková zúročí své více než patnáctileté zkušenosti v médiích. Do skupiny Dentsu přišla před třemi lety a prošla vedením klientského servisu až na pozici ředitelky iProspectu. Předtím působila jako šéfka digitálu v agentuře Knowlimits a vedla digitální týmy v agenturách Mindshare či Mediacom.

Manažerský tým iProspectu posiluje Katarína Krajkovičová

Na nově vytvořenou pozici Head of Client Service & Business Growth v agentuře iProspect nastupuje Katarína Krajkovičová. Jde o logický interní posun, Krajkovičová v agentuře působí již šest let, doposud na pozici Client Service Director.

Během svého působení se Katarína Krajkovičová zásadně podílela na vybudování silného digitálního account týmu a implementaci strategických změn, které vedly k lepšímu fungování agentury. Díky své dosavadní roli má detailní přehled o klientech, týmu i strategickém směřování iProspectu.

„Ve své nové roli chci navázat na skvělou práci Martiny Slezákové a nadále posilovat profesionalitu a expertizu iProspectu s důrazem na klientskou spokojenost a dosahování obchodních cílů. Marketing a práce s lidmi mě vždy bavily a tato nová výzva je pro mě závazkem zajistit efektivní fungování a rozvoj digitální linky v Dentsu,“ uvádí Katarína Krajkovičová, Head of Client Service & Business Growth, iProspect.

