HolkyzMarketingu čekají velké změny. „Chceme se přiblížit firmám.“

© Archiv Anety Martinek

  Exkluzivně v časopise

Fenomén, který vyrostl z facebookové skupiny a stal se vstupní branou do oboru. #HolkyzMarketingu nyní čekají změny, o kterých Marketing & Media mluvil s její CEO Anetou Martinek. A samozřejmě jsme se dotkli také velkých pohybů v oblasti marketingu nejen v souvislosti s umělou inteligencí a mluvili i o jejích knihách.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 49/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

MAM Téma čísla

Empty supermarket aisle
Analýzy a data
Privátní značky: z levnější alternativy strategickým produktem
Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem

MAM Exkluzivně v časopise

Aneta_Martinek-rijen-24
Komunita a lidé
HolkyzMarketingu čekají velké změny. „Chceme se přiblížit firmám.“
Vincent Berthier
Média a trh
Spinoza: AI od novinářů pro novináře. Jak funguje v praxi?
Kateřina Fialová
Kreativita a kampaně
ADC Šťouch: Signal Space zaujal nejen vizuální identitou
MAM Další zajímavé čtení

