AKA posiluje vedení: na pozici ředitelky projektů nastupuje Michaela Pišiová

Asociace komunikačních agentur (AKA) rozšiřuje svůj tým. Pozici Project Directorky od 15. prosince zastává Michaela Pišiová, manažerka s bohatými zkušenostmi v oblasti řízení projektů, komunikace i komunit. V čele asociace stojí ve funkci prezidentky Petra Jankovičová, novou výkonnou ředitelkou je Radana Čechová a ředitelkou projektů se stává Michaela Pišiová.
Michaela Pišiová působila více než šest let jako výkonná ředitelka Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA), dříve známé jako PR Klub. Ve své roli byla mimo jiné zodpovědná za organizaci a řízení prestižních oborových soutěží Zlatý středník a Mluvčí roku a za rozvoj profesní komunity v oblasti komunikace.
V minulosti vedla PR a marketing Linky bezpečí a zkušenosti získala také v komunikačních agenturách Havas PR a Bílý medvěd. Vzdělání v oboru absolvovala na univerzitách v České republice, Německu a Číně.
„Do nové role vstupuji s ambicí dále rozvíjet komunitu profesionálů v oblasti komunikace. Chci podporovat otevřený dialog mezi agenturami a klienty, budovat vztahy založené na důvěře a přispívat k prostředí, které vyzdvihuje efektivitu i vysokou úroveň práce v celém oboru,“ říká Michaela Pišiová.
V roli Project Directorky se bude Michaela Pišiová podílet na přípravě a řízení klíčových projektů AKA, rozvoji členských aktivit a posilování spolupráce napříč oborem.
„Michaela je pro AKA klíčovým člověkem. Vážím si toho, že přijala mou nabídku, a AKA tak může čerpat z jejích zkušeností a znalostí. Jsem ráda, že budu pracovat s člověkem, který se dokáže soustředit i na dlouhodobé cíle, je ambiciózní a zároveň umí naslouchat a učit se. Věřím, že právě díky tomu se projekty AKA otevřou širší spolupráci s odbornými, mediálními i obchodními partnery. Našim společným přáním je asociaci více otevřít i mladým lidem a s Michaelou v týmu věřím, že se nám to povede,“ říká Radana Čechová, výkonná ředitelka AKA.
„Profesně se s Michaelou znám přes šest let, především díky své účasti v porotách Zlatého středníku a sledování aktivit ASCOPA. Kvalita její práce i dosažené výsledky jsou dlouhodobě zřejmé. AKA si nemůže přát lepší vedení – lidsky ani organizačně,“ doplňuje Petra Jankovičová, prezidentka asociace a CEO agentury Triad.