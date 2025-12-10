AI Policy Framework: profesní sdružení v marketingu a kreativitě vytvoří standardy pro využívání AI

Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace producentů v audiovizi (APA) iniciují vznik oborového AI Policy Frameworku. Zástupci několika oborových organizací a sdružení hledají společný standard pro práci s umělou inteligencí.
V prostorách WPP Campusu uspořádaly v úterý 9. prosince dopoledne Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace producentů v audiovizi (APA) první kulatý stůl k iniciativě zaměřené na vznik oborového AI Policy Frameworku. Ten má stanovit jasná pravidla, etické standardy a vzdělávací rámec pro odpovědné a profesionální využívání umělé inteligence v marketingové komunikaci a kreativních průmyslech.
Zástupci několika oborových sdružení – vedle AKA a APA, také Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu (ADMEZ), Art Directors Club (ADC) a Česká eventová asociace (ČEA) – diskutovali o dopadech rychlé adopce umělé inteligence na kreativní tvorbu, marketing, data, produkci a obchodní modely agentur.
Mezi hlavní témata prvního setkání patřily zejména dopady AI na hodnotu a kvalitu kreativní práce a její autenticitu, potřeba transparentního označování a férové komunikace o využití AI, autorskoprávní otázky a odpovědnost za obsah generovaný AI, práce s daty a ochrana soukromí, dopady na smluvní praxi a oceňování služeb a vzdělávání a rekvalifikace pracovníků napříč obory.
„Jsem moc ráda, že se další profesní organizace rozhodly zapojit do vznikající iniciativy, protože bez jejich zkušeností z jednotlivých disciplín by to nemělo smysl,“ uvádí Radana Čechová, nastupující výkonná ředitelka AKA. „AI dnes představuje zásadní strukturální změnu. Přináší tlak na cenu práce, rizika spojená s bezpečností dat, transparentností tvorby, autorskými právy i kvalitou obsahu. Hrozí, že dospějeme do bodu, kdy budou marketingové i kreativní služby služby nerozlišitelné a budou posuzovány jen podle ceny. Toto nebezpečí komoditizace v našem oboru nemá v historii obdobu. A to se týká všech oborů souvisejících s marketingem a komunikací, nejen reklamních a digitálních agentur,“ dodává.
Sjednocení pravidel
AKA, která má jako profesní autorita odpovědnost nastavovat rámce a standardy tam, kde dopady přesahují jednotlivé agentury a dotýkají se celého trhu, se rozhodla převzít iniciativu a společnou diskusí začít tvořit základ pro sdílení znalostí a informací. „Pokud standardy nevzniknou z našeho popudu a nebudou se na nich podílet všichni z dotčených oborů, vzniknou jinde. A pak nemusejí nutně reflektovat realitu naší praxe,“ dodává Čechová.
„AI už není něco, co můžeme jen pozorovat z dálky. Zasahuje do kreativy, produkce, médií i klientských očekávání. Pokud má celý náš obor fungovat férově a profesionálně, potřebujeme společný rámec a jasné standardy. Shodujeme se, že základem je transparentnost, ochrana dat a odpovědné používání AI napříč všemi disciplínami. Jen tak si udržíme důvěru klientů i veřejnosti a dokážeme využít potenciál technologie způsobem, který posílí kvalitu práce, ne ji ohrozí,“ říká Iva Welker, CEO agentury VML a vedoucí pracovní skupiny, která má v rámci AKA výzvy spojené s AI na starosti.
Obsahem vznikajícího AI Policy Frameworku je sjednocení pravidel pro využívání AI z etického i právního hlediska, doporučení pro dobrou praxi a příprava specializovaného vzdělávání.
„Mám radost, že právě APA vydala první podnět ke vzniku této skupiny. AI je skvělý nástroj, na který se již naši členi adaptují a mnoho z nich je schopno jej využívat při výrobě audiovizuálních děl, což už se děje. Vzhledem k rychlosti vývoje je ale nutné nastavení limitů a ‚best practice‘, které nám pomůže uchránit kreativitu a autenticitu v našem kreativním odvětví a pojmenovat legislativní rámec stanovující odpovědnost a vztah k autorství i ve světě generativní AI,“ doplňuje Magdalena Králová, výkonná ředitelka APA.
Do konce roku 2025 AKA finalizuje složení pracovních skupin. Po jejich prvních setkáních budou upřesněny priority. První veřejná verze AI Policy Frameworku by měla být představena na jaře 2026.
Po prvním setkání u kulatého stolu byly definovány tyto pracovní skupiny:
- Ekonomika – řeší, jak AI mění hodnotu kreativní práce, zvyšuje tlak na cenu a posouvá roli agentur v prostředí rostoucí konkurence a rychle se měnících klientských očekávání.
- Legislativa – zabývá se autorskými právy, odpovědností a transparentností při používání AI včetně rizik zkreslení a deepfake obsahu a připravuje obor na nové evropské požadavky.
- Sociální rozměr – zaměřuje se na rekvalifikaci a nové dovednosti potřebné pro práci s AI, dopad technologií na pracovní role a adaptaci týmů, a také na bezpečnou a zodpovědnou práci s daty.
„Pokud má vzniknout skutečně funkční oborový rámec, musí vznikat společně, otevřeně a s respektem ke zkušenostem všech disciplín. Proto jsem ráda, že se hned od začátku zapojuje více profesních sdružení. Současně vyzývám další organizace, aby se k nám připojily a sdílely zkušenosti i obavy z adopce AI ve svých oborech, pomůže to dobré věci,“ uzavírá Petra Jakovičová, prezidentka AKA a CEO agentury Triad s tím, že svou účast v iniciativě už potvrdila také Asociace public relations (APRA).