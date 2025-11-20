Zadavatelé a značky
Pilsner Urquell: The Original Beer Experience posiluje marketing o nové tváře

Zážitkové pivní centrum Pilsner Urquell: The Original Beer Experience rozšířilo svůj tým o dva nové členy. Od září 2025 se do vedení společnosti připojil Jakub Telenský jako Chief Marketing Officer & Business Development Consultant, a nově tým doplnila Iva Šalplachtová na pozici Marketing Specialist.

Jakub Telenský přichází s více než dvacetiletou praxí v oblasti marketingu a obchodu. Poslední tři roky působil jako Sales and Marketing Director magazínu Forbes, kde měl na starosti obchodní a marketingovou strategii značky. Předtím zastával manažerské pozice ve společnosti Seznam.cz, mimo jiné jako RTB Teamleader a Sales Manager, kde vedl týmy odborníků a spolupracoval s nejvýznamnějšími českými značkami.

V Pilsner Urquell: The Original Beer Experience je nově Telenský zodpovědný za strategické vedení marketingu a rozvoj obchodních aktivit s mezinárodním přesahem. Od digitálních kampaní přes PR, event marketing až po dlouhodobé komunikační plánování. „Jakub přináší do našeho týmu nejen obrovské zkušenosti z mediálního světa a marketingu, ale i strategické myšlení a schopnost propojovat obchodní cíle s kreativní vizí. Těším se na naši spolupráci,“ uvedla Lidija Kovařík, CEO Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.

Pod vedením Telenského bude marketing společnosti směřovat k posílení značky a jejího povědomí na klíčových zahraničních trzích – zejména ve Velké Británii, USA, Německu a Itálii. Cílem je zvýšit zájem o návštěvu expozice a upevnit vnímání značky Pilsner Urquell jako globálního symbolu českého pivovarnictví.

Na domácím trhu chce značka ještě výrazněji oslovit české publikum a profilovat se jako zážitkové místo pro všechny generace – nejen pro milovníky piva, ale i pro rodiny s dětmi, které hledají autentický a interaktivní zážitek pivní kultury.

„Pilsner Experience vnímám jako unikátní projekt, který propojuje tradici, emoce a moderní marketingový přístup. Mým cílem bude posílit vnímání značky jak na domácím, tak mezinárodním trhu,“ dodal Jakub Telenský.

Iva Šalplachtová rozšiřuje marketingový tým

Novou posilou marketingového týmu se stává také Iva Šalplachtová, která přichází z České spořitelny, kde působila jako Data Specialist / Customer Journey Expert. Zkušenosti sbírala také jako Account Manager pro Dubai Tourism či koordinátorka kulturních projektů.

Vystudovala Strategickou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a do týmu Pilsner Experience přináší kombinaci analytického a kreativního myšlení a silné porozumění zákaznické zkušenosti. „Iva má výjimečnou schopnost propojovat data a kreativitu s emocemi, což je přesně to, co potřebujeme pro další rozvoj značky,“ doplnila Lidija Kovařík.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

