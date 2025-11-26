Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Lafluence Agency posiluje vedení a připravuje se na sezónu 2026

Influencer 360° marketingová agentura Lafluence Agency oznamuje strategické posílení svého managementu a vstupuje do příprav pro rok 2026 s rozšířeným vedením. Tým agentury se v posledním půl roce rozrostl o tři zkušené manažerky, které přicházejí z předních agenturních domů.

Nově agentura zavádí strukturu dvou account teamů, které povedou Lucie Biundo a Kateřina Žáková na pozicích Account Directorek. Lucie Biundo přichází z agentury Wunderman Thompson (VML), kde působila na manažerských pozicích a má zkušenosti s řízením mezinárodních i lokálních klientů a zároveň má podle agentury i vhled ze strany médií. Druhý account tým povede Kateřina Žáková, která před příchodem do Lafluence Agency působila ve skupině GroupM Nexus, kde vedla tým Social Content & Influencer Marketingu. Žáková má znalosti v oblasti influencerů, sociálních médií a strategického plánování kampaní.

Tým je dále posílen o Annu Stěpanovovou, která na pozici Social Media & Content Directorky povede oddělení, které se zaměřuje na social media strategii a tvorbu obsahu. Anna dříve působila v agentuře Ogilvy na pozici Head of Social Account. Její příchod do Lafluence Agency podtrhuje ambici agentury nabídnout klientům komplexní služby v oblasti komunikace na sociálních sítích a contentu, které jdou ruku v ruce s influencer marketingem.

Vedle posilování týmu Lafluence Agency investuje také do technologického rozvoje, a to rozvojem vlastní datové platformy Trendin, která staví influencer marketing na pevných základech dat a analyzuje přes 300 milionů profilů influencerů z celého světa. Trendin zároveň umožňuje automatizaci celého workflow kampaní od briefu až po reporting, což klientům zaručuje efektivnější a měřitelnější výsledky. „Do nového roku intenzivně pracujeme na ještě větším zapojení AI, hlubším porozumění obsahu a výrazném zefektivnění celého workflow spolupráce s influencery,“ avizuje Group CEO & Founder Trendin Peter Varga, který se vývoji tohoto nástroje aktivně věnuje s dedikovaných týmem.

„Dělat pro klienty neustále lepší, lepší a ještě jednou lepší práci je pro nás klíčové. Posílením o tyto tři silné osobnosti jsme udělali další velký krok vpřed. Lucie, Káťa i Anna přinášejí cenné seniorní know-how z mezinárodního agenturního prostředí, které posouvá kvalitu našich služeb na další úroveň,“ říká Managing Director Lafluence Agency Martin Kyncl.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek
Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?

MAM Exkluzivně v časopise

The convenience of shopping online
Analýzy a data
Jak Češi nakupují? Často, ale někdy cuknou před platbou
Lenka Čábelová
Komunita a lidé
AI není jen nástroj, ale platforma. Copilot používám jako kouče
Zrádci podcast
Komunita a lidé
Reklama jako autorská disciplína
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ