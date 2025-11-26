Lafluence Agency posiluje vedení a připravuje se na sezónu 2026

Influencer 360° marketingová agentura Lafluence Agency oznamuje strategické posílení svého managementu a vstupuje do příprav pro rok 2026 s rozšířeným vedením. Tým agentury se v posledním půl roce rozrostl o tři zkušené manažerky, které přicházejí z předních agenturních domů.
Nově agentura zavádí strukturu dvou account teamů, které povedou Lucie Biundo a Kateřina Žáková na pozicích Account Directorek. Lucie Biundo přichází z agentury Wunderman Thompson (VML), kde působila na manažerských pozicích a má zkušenosti s řízením mezinárodních i lokálních klientů a zároveň má podle agentury i vhled ze strany médií. Druhý account tým povede Kateřina Žáková, která před příchodem do Lafluence Agency působila ve skupině GroupM Nexus, kde vedla tým Social Content & Influencer Marketingu. Žáková má znalosti v oblasti influencerů, sociálních médií a strategického plánování kampaní.
Tým je dále posílen o Annu Stěpanovovou, která na pozici Social Media & Content Directorky povede oddělení, které se zaměřuje na social media strategii a tvorbu obsahu. Anna dříve působila v agentuře Ogilvy na pozici Head of Social Account. Její příchod do Lafluence Agency podtrhuje ambici agentury nabídnout klientům komplexní služby v oblasti komunikace na sociálních sítích a contentu, které jdou ruku v ruce s influencer marketingem.
Vedle posilování týmu Lafluence Agency investuje také do technologického rozvoje, a to rozvojem vlastní datové platformy Trendin, která staví influencer marketing na pevných základech dat a analyzuje přes 300 milionů profilů influencerů z celého světa. Trendin zároveň umožňuje automatizaci celého workflow kampaní od briefu až po reporting, což klientům zaručuje efektivnější a měřitelnější výsledky. „Do nového roku intenzivně pracujeme na ještě větším zapojení AI, hlubším porozumění obsahu a výrazném zefektivnění celého workflow spolupráce s influencery,“ avizuje Group CEO & Founder Trendin Peter Varga, který se vývoji tohoto nástroje aktivně věnuje s dedikovaných týmem.
„Dělat pro klienty neustále lepší, lepší a ještě jednou lepší práci je pro nás klíčové. Posílením o tyto tři silné osobnosti jsme udělali další velký krok vpřed. Lucie, Káťa i Anna přinášejí cenné seniorní know-how z mezinárodního agenturního prostředí, které posouvá kvalitu našich služeb na další úroveň,“ říká Managing Director Lafluence Agency Martin Kyncl.