Kreativu v Symbiu nově vede Tomáš Urbánek, přichází z vedení Triple Bangu

Jako brandový stratég pracoval například pro KKCG, Colours of Ostrava nebo Krušovice. Působil jako brand consultant pro Český olympijský výbor. Kreativní tým Symbia posiluje také Michal Vitásek na pozici Creative Lead.

Od srpna si Tomáš Urbánek přebírá vedoucí pozici kreativního týmu v agentuře Symbio. V posledních letech působil zejména jako brandový stratég a co-founder Triple Bang Agency. Vedení agentury dále přenechal spoluzakladateli Pavlu Čadovi. „Šest let jsem jako šéf Triple Bangu stíhal všechno od finančního řízení po brand strategie. Od srpna v Symbiu vypínám Excel a budu se naplno věnovat strategiím, kampaním a řízení týmu. Nastupuju jako kreativní ředitel a těším se na to,” komentuje Urbánek svou kariérní změnu.

Kreativní tým Symbia v posledním roce posílil o nové tváře a čekají ho nové výzvy. Na pozici Creative Lead nově nastoupil také Michal Vitásek, mimo jiné zakladatel boutique agentury Goblins. Vedl projekty pro značky jako Bohemia Interactive, ČVUT, Česká spořitelna, T-Mobile či Microsoft.

„Chtěli bychom pokračovat v odkazu Symbia a posílit ho a inovovat do dnešní doby. Rezonuje ve mně crowd-powered přístup, ve kterém chytře vytěžujeme sílu momenta a aktivně tvoříme značku spolu s jeho publikem,” doplňuje Urbánek svojí vizi kreativního týmu, která se ztotožňuje i s přístupem vedení agentury chytře doplnit a odlišit kreativní produkci v oblasti digitálních produktů, ve které je Symbio jedním z významných hráčů na trhu.

Tisková zpráva

