Marketing jako forma rezistence

Kosta Schneider, kreativní ředitel Saatchi & Saatchi Prague a Leo Prague a dlouholetý lídr kreativní agentury Saatchi & Saatchi Ukraine, patří k výrazným osobnostem evropské reklamy. Pod jeho vedením vznikl oceňovaný projekt Minefields Honey, který proměnil zaminovaná ukrajinská pole ve zdroje naděje — a medu. V rozhovoru pro MAM mluví o tom, jak se proměňuje práce kreativce, proč se nebojí umělé inteligence, co považuje za největší motor nápadů a jak se dělá marketing v zemi, která je ve válce.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 45/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Irena Krcháková

