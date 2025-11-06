Korporátní komunikaci Mondelēz International ve střední Evropě povede Gabriela Bechynská

Do společnosti Mondelēz International, globálního lídra v oblasti snackingu, nastoupila na pozici Corporate & Government Affairs Manager pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko Gabriela Bechynská.
V této roli bude Bechynská zodpovědná především za strategické řízení vztahů s vládními a regulačními orgány a obchodními asociacemi. Její klíčovou prioritou bude zastupování zájmů obchodu, ale i šesti výrobních závodů společnosti, které v České republice, na Slovensku a v Maďarsku produkují širokou škálu čokoládových a pekařských výrobků pod globálně i lokálně známými značkami. Zodpovědná bude zároveň za vedení externí i interní komunikace společnosti.
Gabriela Bechynská se v oblasti komunikace a public affairs pohybuje celou svou profesní dráhu. Do firmy Mondelez se vrací po více než čtyřech letech, v průběhu kterých pracovala v evropských government affairs rolích pro LEGO Group.