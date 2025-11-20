Zadavatelé a značky
Anna Laviana Ludvíková je novou CMO společnosti Wultra

Česká kyberbezpečnostní společnost Wultra, která bankám a fintech společnostem dodává řešení postkvantové autentizace, posiluje svůj manažerský tým. Na pozici Chief Marketing Officer nastupuje Anna Laviana Ludvíková, dosavadní Head of Marketing pro český trh společnosti Ness Digital Engineering. Jejím úkolem je urychlit globální expanzi Wultry, zejména na trzích západní Evropy a jihovýchodní Asie.

Anna Laviana Ludvíková přichází do Wultry po téměř pěti letech z pozice české Head of Marketing ve společnosti Ness Digital Engineering. Ve své nové roli je zodpovědná za globální marketingovou strategii s cílem podpory obchodu a budování značky v bankovním a fintech sektoru i rozvoj strategických partnerství. Své marketingové zkušenosti uplatňuje i ve volném čase jako mentorka v organizacích #HolkyzByznysu a Femme Pallete. V únoru příštího roku také vystoupí jako řečník na B2B summitu veletrhu Czech On-line Expo 2026.

„Finanční instituce, regulátoři i investoři začínají velmi cíleně řešit, jak kvantová éra ovlivní bezpečnost jejich služeb. Naším úkolem je vysvětlit, že přechod na postkvantovou autentizaci může být rychlý, srozumitelný a bez negativního dopadu na zákaznickou zkušenost. Wultra má v této oblasti mimořádně silnou technologii a skvělé reference,“ říká Anna Laviana Ludvíková, CMO Wultry.

Nástup nové ředitelky marketingu přichází v období, kdy Wultra výrazně zrychluje svůj růst. Na začátku roku 2025 společnost získala investici 3 miliony eur od fondů Tensor Ventures, Elevator Ventures a J&T Ventures za účelem expanze na zahraniční trhy.

„Banky po celém světě dnes řeší dvě věci zároveň, a to konkrétně, jak ochránit digitální kanály před novými typy útoků a jak se připravit na regulace, které přijdou s kvantovou érou. Wultra se stala jedním z prvních hráčů, kteří dokáží tyto dva světy spojit do jednoho řešení. Naše služby už dnes nabízíme globálně a právě jsme také otevřeli pobočku v Singapuru, která má sloužit jako základna pro rozvoj obchodních aktivit v asijském regionu,“ dodává Anna Laviana Ludvíková.

Řešení Wultry dnes chrání přihlašovací systémy více než sedmdesáti finančních institucí ve dvaceti pěti zemích. Mezi klienty společnosti patří například ČSOB, Raiffeisen Bank International, Global Payments nebo Erste Digital. Společnost byla v letošním roce zároveň jmenována prestižním reportem Gartner Hype Cycle™ for Digital Identity 2025 jako jediný vzorový dodavatel v kategorii postkvantové autentizace.

